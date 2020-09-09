احدث الأخبار

تدشين مشروع ترقيم أبواب المسجد الحرام
أبرز المواد
 وزير يمني يحذر من تحويل المدارس إلى أوكار لتجنيد الأطفال وفقّاسة للعناصر الارهابية
أبرز المواد
 شاهد تجربة قد تغير القواعد.. مدفع أمريكي يسقط صاروخ كروز
أبرز المواد
 التعقيم.. قد لا يمنع إصابتنا بكورونا لكنه يشعرنا بالراحة
أبرز المواد
 رئيس جامعة الجوف يزور عمادة القبول والتسجيل ويقدم لهم الشكر على جهودهم المتميزة
منطقة الجوف
 “فيسبوك” تدفع 120 دولارا لمستخدميها لإغلاق حساباتهم !!
أبرز المواد
 لماذا يؤثر كورونا على المسنين أكثر من غيرهم.. الخبراء يشرحون
أبرز المواد
 رئيس أركان الجيش الأمريكي: لن نوصي بالقتال إلا كملاذ أخير
أبرز المواد
 التحالف: اعتراض وتدمير طائرة مفخخة أطلقها الحوثي باتجاه المملكة
أبرز المواد
 أزمة برشلونة مستمرة.. حملة لسحب الثقة من بارتوميو
أبرز المواد
 إيران تلجأ إلى الصندوق السيادي من أجل وقف خسائر البورصة
أبرز المواد
 عبدالله بن زايد يترأس وفد الإمارات للتوقيع على معاهدة السلام
أبرز المواد
تدشين مشروع ترقيم أبواب المسجد الحرام

تدشين مشروع ترقيم أبواب المسجد الحرام

أبرز المواد
وزير يمني يحذر من تحويل المدارس إلى أوكار لتجنيد الأطفال وفقّاسة للعناصر الارهابية

وزير يمني يحذر من تحويل المدارس إلى أوكار لتجنيد الأطفال وفقّاسة للعناصر الارهابية

أبرز المواد
شاهد تجربة قد تغير القواعد.. مدفع أمريكي يسقط صاروخ كروز

شاهد تجربة قد تغير القواعد.. مدفع أمريكي يسقط صاروخ كروز

أبرز المواد
التعقيم.. قد لا يمنع إصابتنا بكورونا لكنه يشعرنا بالراحة

التعقيم.. قد لا يمنع إصابتنا بكورونا لكنه يشعرنا بالراحة

أبرز المواد

رئيس أركان الجيش الأمريكي: لن نوصي بالقتال إلا كملاذ أخير

رئيس أركان الجيش الأمريكي: لن نوصي بالقتال إلا كملاذ أخير
http://almnatiq.net/?p=901448
المناطق - الرياض

قال رئيس أركان الجيش الأميركي، الجنرال جيمس مكونفيل، الثلاثاء، إن القادة العسكريين لن يوصوا بإرسال قوات للقتال إلا عندما يكون ذلك في مصلحة الأمن القومي أو كملاذ أخير.

وامتنع مكونفيل عن التعليق على إشارة الرئيس دونالد ترامب إلى أن القادة يريدون خوض الحروب لإدخال السعادة على نفوس صانعي الأسلحة.

وأضاف: “العديد من هؤلاء القادة لديهم أبناء وبنات يخدمون في الجيش، وكثير منهم لديه أبناء وبنات ذهبوا للقتال أو ربما يخوضون القتال الآن”.

ومضى يقول: “يمكنني أن أؤكد للشعب الأميركي أن كبار القادة سيوصون فقط بإرسال قواتنا للقتال عندما يكون ذلك ضروريا للأمن القومي وكملاذ أخير. نأخذ هذا بجدية بالغة لدى تقديم توصياتنا”، حسبما نقلت “رويترز”.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إن كبار قادة وزارة الدفاع يريدون الاستمرار في شن حروب من أجل إرضاء “مقاولي الدفاع”.

ويواصل ترامب مواجهة المزاعم القائلة بأنه أدلى بتصريحات مسيئة للجنود الأميركيين الذين سقطوا ضحايا في حروب، بما في ذلك وصفه قتلى الحرب العالمية الأولى في مقبرة عسكرية أميركية بفرنسا بـ”الخاسرين” و”الفاشلين” في عام 2018.

يشار إلى أن صحيفة “ذا أتلانتيك” كانت قد نقلت هذه المزاعم، من دون أن تكشف عن مصدرها.

وفي مؤتمر صحفي في البيت الأبيض الاثنين، شددّ ترامب على ادعائه بأن هذه التصريحات ملفقة، وقال “لا أقول إن الجيش يحبني. لكن الجنود يحبونني”.

لكنه أضاف: “ربما يكون كبار المسؤولين في البنتاغون لا يحبونني لأنهم لا يريدون فعل أي شيء سوى خوض الحروب، لذا فإن كل تلك الشركات الرائعة التي تصنع القنابل والطائرات وكل شيء آخر ستكون سعيدة”.

روابط ذات صلة

تدشين مشروع ترقيم أبواب المسجد الحرام

تدشين مشروع ترقيم أبواب المسجد الحرام
وزير يمني يحذر من تحويل المدارس إلى أوكار لتجنيد الأطفال وفقّاسة للعناصر الارهابية

وزير يمني يحذر من تحويل المدارس إلى أوكار لتجنيد الأطفال وفقّاسة للعناصر الارهابية
شاهد تجربة قد تغير القواعد.. مدفع أمريكي يسقط صاروخ كروز

شاهد تجربة قد تغير القواعد.. مدفع أمريكي يسقط صاروخ كروز

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*