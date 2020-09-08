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رئيس جامعة الجوف يزور عمادة القبول والتسجيل ويقدم لهم الشكر على جهودهم المتميزة

رئيس جامعة الجوف يزور عمادة القبول والتسجيل ويقدم لهم الشكر على جهودهم المتميزة

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رئيس جامعة الجوف يزور عمادة القبول والتسجيل ويقدم لهم الشكر على جهودهم المتميزة

رئيس جامعة الجوف يزور عمادة القبول والتسجيل ويقدم لهم الشكر على جهودهم المتميزة
http://almnatiq.net/?p=901459
المناطق - الجوف

زار رئيس جامعة الجوف أ. د. محمد بن عبد الله الشايع عمادة القبول والتسجيل بالجامعة مقدماً لهم الشكر على جهودهم المتميزة التي أثمرت عن نجاح عمليات القبول والتسجيل للعام الجامعي 1442هـ إلكترونياً، ومؤكداً على أهمية الاستمرار بهذا المستوى المتميز من تقديم الخدمات لطلاب الجامعة وطالباتها.

وقال الدكتور الشايع:” إن ما تقدمونه من خدمات متواصلة للطالب الجامعي، وتواصل مستمر معهم في مختلف الوسائل يسهم بشكل مباشر في رفع معنوياتهم وإزالة العقبات من طريقهم، وهذا واجبنا جميعاً في الجامعة فالطالب هو المحور الرئيسي الذي نركز عليه ونسعى لتعليمه وتأهيله ليكون مواطناً صالحاً يتمتع بالوفاء لوطنه والولاء لقيادته التي تقدم كل الدعم لتحقيق أهداف الجامعة ومساهمتها في التنمية الوطنية الشاملة وبناء الإنسان..”.

وقد تجول رئيس الجامعة في إدارات وأقسام العمادة المختلفة وتعرف من خلالها على الخدمات الشاملة التي تقدمها، مستمعاً لشرح مفصل من عميد القبول والتسجيل الدكتور ناصر العتيبي ومنسوبي العمادة عن أبرز إحصائيات العمادة وبرامجها وخططها المستقبلية، حيث تم تقييد 25444 طالباً وطالبة بالجامعة، وتمت عمليات تسجيلهم بنسبة 96.66% للفصل الدراسي الأول في 6118 شعبة دراسية.

وكان عدد الخدمات المقدمة عقب إجازة عيد الأضحى 22307 خدمة، بينما بلغ عدد طلاب المنح 321 طالباً مقسمين إلى 40 طالبًا داخليًا و281 طالبًا خارجيًا من عشر دول صديقة.

رافق رئيس الجامعة أثناء الزيارة وكيل الجامعة للشؤون التعليمية د. بندر الشمري.

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