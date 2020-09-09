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تدشين مشروع ترقيم أبواب المسجد الحرام

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تدشين مشروع ترقيم أبواب المسجد الحرام

تدشين مشروع ترقيم أبواب المسجد الحرام
http://almnatiq.net/?p=901460
المناطق - الرياض

دشن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم, مشروع ترقيم أبواب المسجد الحرام.
وأوضح معاليه أن المشروع يُعد خطوة مهمة ورائدة، ضمن العديد من المشروعات التطويرية التي تقوم بها حكومة المملكة في الحرمين الشريفين, مؤكداً أن هذا الترقيم يهدف إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة بالمسجد الحرام، وذلك وفقاَ لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة – حفظها الله -.
حضر التدشين وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام أحمد بن محمد المنصوري، و وكيل الرئيس العام للمشاريع والدراسات الهندسية المهندس سلطان بن عاطي القرشي.

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