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وزير يمني يحذر من تحويل المدارس إلى أوكار لتجنيد الأطفال وفقّاسة للعناصر الارهابية

وزير يمني يحذر من تحويل المدارس إلى أوكار لتجنيد الأطفال وفقّاسة للعناصر الارهابية
http://almnatiq.net/?p=901478
المناطق - الرياض

حذّر وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني من مغبة تحويل المدارس في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، إلى أوكار لاستقطاب وتجنيد الاطفال وفقّاسة للعناصر الإرهابية وصناعة جيل من المؤدلجين بثقافة الموت والكراهية, مشيرا إلى أن ذلك أخطر على الأمن الإقليمي والدولي من تنظيمي “القاعدة، وداعش”.
وطالب وزير الإعلام اليمني في تصريح اليوم نشرتهُ وكالة الأنباء اليمنية ( سبأ ) المجتمع الدولي بممارسة الضغط على مليشيا الحوثي المدعومة من إيران لتحييد العملية التعليمية عن الصراع.
وأشار الأرياني إلى أن وزارة التربية والتعليم الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي أصدرت تعليمات للمدارس الخاصة تكشف حجم الضغوط والإملاءات والابتزاز الذي تمارسه بحق مدارس التعليم الأهلي “الخاص” من تغيير أسماء تلك المدارس، والتدخل في فعالياتها، ومحاولات تسخيرها لصالح أنشطتها التخريبية، واستقطاع مرتبات المعلمين.
وأوضح أن مليشيا الحوثي تضغط على ملّاك المدارس الخاصة لإجبارهم على التماهي مع برامجها في التعبئة وتحشيد الطلاب والزج بهم في جبهات القتال، وتسميم عقول الأطفال بالأفكار الظلامية المتطرفة، وإنتاج جيل من الإرهابيين الذين يشكلون خطرا على أمن اليمن والعالم.

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