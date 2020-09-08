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السعودية في قائمة الدول الـ10 الأولى في الاستفادة من برامج الملكية الفكرية

السعودية في قائمة الدول الـ10 الأولى في الاستفادة من برامج الملكية الفكرية

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السعودية في قائمة الدول الـ10 الأولى في الاستفادة من برامج الملكية الفكرية

السعودية في قائمة الدول الـ10 الأولى في الاستفادة من برامج الملكية الفكرية
http://almnatiq.net/?p=901480

أصدرت أكاديمية المنظمة العالمية للملكية الفكرية تقريرا يفيد بوجود المملكة ضمن المراكز الـ10 الأولى على مستوى العالم في الاستفادة من البرامج التدريبية المقامة «عن بعد»، من شهر يناير حتى شهر أغسطس لعام 2020. وأفاد التقرير الصادر من أكاديمية المنظمة العالمية ببلوغ عدد المتدربين للبرامج المقامة من قبل أكاديمية الملكية الفكرية في الهيئة السعودية للملكية الفكرية 3710 متدربين من الجنسين بزيادة 541% عن العام الماضي، وسط إقبال كبير من فئتي الطلاب وأعضاء هيئة التدريس على مستوى التعليم العام والجامعي، وكانت الدورات التدريبية مقسمة بنسبة 83% للدورات العامة و17% للدورات التخصصية باللغتين العربية والإنجليزية. وأوضحت المدير التنفيذي لإدارة التركيز على العملاء في الهيئة السعودية للملكية الفكرية بيان المطوع أن جائحة كورونا سرّعت عملية التحول الرقمي على كافة المستويات، من أهمها التعليم والتدريب عن بعد، وكانت إحدى أسباب زيادة أعداد المتدربين عما كان عليه في الأعوام الخمسة الماضية، حيث بلغ عدد المتدربين خلال عام 2020 حتى الآن ضعف عدد المتدربين من المملكة.

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