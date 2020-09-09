الأرصاد: أمطار رعدية على منطقة المدينة المنورة

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أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها بشأن حالة الطقس ليوم غد الأربعاء بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله – تضمنت نشاطا للرياح السطحية وأمطارا رعدية وتدن في مدى الرؤية ، على محافظات العيص وبدر ووادي الفرع.

وبينت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الواحدة ظهرا حتى الساعة العاشرة مساء.