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“الأرصاد” تكشف عن المناطق المعرضة للأمطار والرياح خلال الساعات القادمة !

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http://almnatiq.net/?p=901489
المناطق_الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة تمتد إلى مرتفعات منطقة تبوك، وسماء غائمة جزئيًا على وسط وأجزاء من شرق وشمال المملكة. وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزئين الجنوبي والأوسط بسرعة 15-42كلم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزء الشمالي، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35كلم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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