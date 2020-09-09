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مشاجرة بين إيرانيين أمام أحد البنوك للحصول على “الدولار” !

http://almnatiq.net/?p=901490
المناطق_متابعات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للطوابير أمام مكاتب الصيرفة في البنوك الإيرانية.
كما انتشرت مقاطع فيديو لعراك بالأيدي حدث بين مواطنين إيرانيين في أحد هذه الطوابير في شمال العاصمة طهران.
وارتفع سعر صرف الدولار، أمس الثلاثاء، في سوق العملات الموازية (السوداء) في العاصمة طهران إلى 252000 ريال ، وذلك بعدما كان قبل شهر عند 215500 ريال. وتشهد إيران إقبالا كبيرا على الدولار، الذي ارتفع سعر صرفه بشكل ملحوظ أمام الريال مؤخرا، ما دفع الناس للتهافت على شراء الدولار لحفظ مدخراتهم.

 

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