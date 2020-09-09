كورونا يلحق برياض محرز

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شهد اليومان الماضيان، إصابة عدد من نجوم كرة القدم حول العالم بفيروس كورونا، من أبرزهم الجزائري رياض محرز والفرنسي كيليان مبابي والبرازيلي نيمار وغيرهم. ومن جانبه علق الجزائري رياض محرز، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، على إصابته بفيروس كورونا، بعدما جاءت نتيجة المسحة إيجابية، بقوله: ” أنا بحالة جيدة، ابقوا آمنين واعتنوا بأنفسكم جميعًا ”

وأصيب أيضًا زميله في الفريق الفرنسي لابورت، واستبعد اللاعبين من المعسكر التدريبي ومن المتوقع أن يغيبا عن أولى مباريات الفريق في الدوري الإنجليزي خلال أيام