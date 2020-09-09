احدث الأخبار

منظمة التعاون الإسلامي تندد بالمحاولة الفاشلة لميليشيا الحوثي الإرهابية لاستهداف المدنيين بالمملكة
أبرز المواد
 كورونا يلحق برياض محرز
أبرز المواد
 أزمات أردوغان الاقتصادية تطال الأندية التركية
أبرز المواد
 إنهاء معاناة مواطنة حرمها طليقها من رؤية ابنتها
أبرز المواد
 مايكروسوفت تعلن عن نسخة رخيصة من منصات Xbox
أبرز المواد
 “احذروا الحساب آتٍ”.. رسائل أميركية حاسمة لمسؤولي لبنان
أبرز المواد
 مشاجرة بين إيرانيين أمام أحد البنوك للحصول على “الدولار” !
أبرز المواد
 “الأرصاد” تكشف عن المناطق المعرضة للأمطار والرياح خلال الساعات القادمة !
أبرز المواد
 الأرصاد: أمطار رعدية على منطقة المدينة المنورة
أبرز المواد
 خادم الحرمين: حماية الأرواح والحفاظ على وظائف الأفراد من أول اهتمامات قادة ال20
أبرز المواد
 السعودية في قائمة الدول الـ10 الأولى في الاستفادة من برامج الملكية الفكرية
منوعات
 عودة مرتزقة سوريين من ليبيا
أبرز المواد
منظمة التعاون الإسلامي تندد بالمحاولة الفاشلة لميليشيا الحوثي الإرهابية لاستهداف المدنيين بالمملكة

منظمة التعاون الإسلامي تندد بالمحاولة الفاشلة لميليشيا الحوثي الإرهابية لاستهداف المدنيين بالمملكة

أبرز المواد
كورونا يلحق برياض محرز

كورونا يلحق برياض محرز

أبرز المواد
أزمات أردوغان الاقتصادية تطال الأندية التركية

أزمات أردوغان الاقتصادية تطال الأندية التركية

أبرز المواد
إنهاء معاناة مواطنة حرمها طليقها من رؤية ابنتها

إنهاء معاناة مواطنة حرمها طليقها من رؤية ابنتها

أبرز المواد

منظمة التعاون الإسلامي تندد بالمحاولة الفاشلة لميليشيا الحوثي الإرهابية لاستهداف المدنيين بالمملكة

منظمة التعاون الإسلامي تندد بالمحاولة الفاشلة لميليشيا الحوثي الإرهابية لاستهداف المدنيين بالمملكة
http://almnatiq.net/?p=901492
المناطق_الرياض

نددت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بالمحاولة الفاشلة التي نفذتها ميليشيا الحوثي الإرهابية صباح اليوم الأربعاء، عبر إطلاق طائرة بدون طيار (مفخخة) باتجاه المنطقة الجنوبية من المملكة ، وتمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها

وأعرب معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الاسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في بيان اليوم، عن استنكاره الشديد لاستمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية ومن يمدها بالمال والسلاح، في محاولة استهداف الأعيان المدنية والمدنيين الأبرياء بالمملكة

روابط ذات صلة

كورونا يلحق برياض محرز

كورونا يلحق برياض محرز
أزمات أردوغان الاقتصادية تطال الأندية التركية

أزمات أردوغان الاقتصادية تطال الأندية التركية
إنهاء معاناة مواطنة حرمها طليقها من رؤية ابنتها

إنهاء معاناة مواطنة حرمها طليقها من رؤية ابنتها

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*