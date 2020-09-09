منظمة التعاون الإسلامي تندد بالمحاولة الفاشلة لميليشيا الحوثي الإرهابية لاستهداف المدنيين بالمملكة

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نددت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بالمحاولة الفاشلة التي نفذتها ميليشيا الحوثي الإرهابية صباح اليوم الأربعاء، عبر إطلاق طائرة بدون طيار (مفخخة) باتجاه المنطقة الجنوبية من المملكة ، وتمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها

وأعرب معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الاسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في بيان اليوم، عن استنكاره الشديد لاستمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية ومن يمدها بالمال والسلاح، في محاولة استهداف الأعيان المدنية والمدنيين الأبرياء بالمملكة