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مايكروسوفت تعلن عن نسخة رخيصة من منصات Xbox

مايكروسوفت تعلن عن نسخة رخيصة من منصات Xbox
http://almnatiq.net/?p=901496
المناطق_وكالات

أعلنت شركة مايكروسوفت بشكل رسمي عن نيتها إطلاق نسخة مميزة من Xbox ، بسعر ينافس منصات شركة سوني والمنصات المميزة في الأسواق

وتشير التغريدة التي نشرتها مايكروسوفت حول منصتها الجديدة إلى أن المنصة ستأتي من الفئة “S” وستأتي بسعر 299 دولارا، أي أرخص بكثير من منصات Series X الموجودة حاليا

وبالنظر لتصميم هذه المنصة نلاحظ أنها أتت بهيكل نحيف سيكون أصغر هيكل تطرح فيه منصات Xbox، ومزود بمكبر صوت كبير، وفتحات جانبية لتبريد المعالج، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات

ولم تصرح مايكروسوفت عن المواصفات النهائية لهذه المنصة بعد، لكن تسريبات كانت قد نشرتها بعض المواقع المختصة بشؤون التقنية أشارت إلى أن ألعابها ستتوافق مع أجهزة الكمبيوتر، وسيكون بالإمكتن التحكم بها عبر قبضات ولوحات مفاتيح لاسلكية

ومن المفترض أن تعمل هذه المنصة مع خدمات xCloud التي وفرتها مايكروسوفت مجانا من مدة لمستخدمي Xbox Game Pass، والتي توفر أكثر من 100 لعبة

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