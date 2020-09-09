أزمات أردوغان الاقتصادية تطال الأندية التركية

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تسعى أندية كرة القدم التركية بما في ذلك فناربخشة وجالاطا سراي لإعادة التفاوض حول شروط ديونها حتى تتمكن من تمويل موسم انتقالات اللاعبين

يأتي ذلك في وقت دفع فيه الرئيس التركي رجب أردوغان بلاده للتورط في أزمات داخلية ضربت الليرة في مقتل، وخارجية قلصت من فرص دخول استثمارات للبلاد

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصادر مطلعة القول إن الفرق تجري محادثات مع البنوك لتمديد أجل سداد بعض الديون من 5 سنوات حاليا إلى 12 سنة. كما تضغط الأندية من أجل زيادة فترة السماح التي لا تكون ملزمة خلالها بسداد أقساط الديون من عامين إلى ثلاثة أعوام من تاريخ توقيع الاتفاق الجديد

وسيتيح الاتفاق في حال التوصل إليه للأندية بإدارة فترة الانتقالات للموسم الكروي 2020 / 2021 بتدقيق أقل من جانب الاتحاد التركي لكرة القدم

كانت السلطات التركية قد قررت في الشهر الماضي وضع حد أقصى للمبالغ التي يمكن لأي ناد إنفاقها على شراء اللاعبين بعد أن أدى تعاقد بعض الأندية في السنوات الماضية مع نجوم عالميين، مثل الإيفواري ديديه دوروجبا وروبرتو كارلوس وروبن فان بيرسي، إلى مصاعب مالية كبيرة لهذه الأندية، في حين فشلت في الصعود إلى أدوار متقدمة في دوري الأبطال الأوروبي لكرة القدم