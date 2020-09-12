أكثر من 101800 شخص عدد ضحايا كورونا في 427 مدينة إيرانية

أعلنت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، أن عدد ضحايا كورونا في 427 مدينة في إيران يزيد عن 101800.

وصل عدد الضحايا في كل من محافظات في طهران إلى 24695 شخصًا، وفي خراسان رضوي إلى 7327 شخصًا، وفي خوزستان إلى 6717 شخصًا، وفي مازندران إلى 4967 شخصًا.

وفي أصفهان إلى 4694 شخصًا، وفي قم إلى 4655 شخصًا، وفي لرستان إلى 4512 شخصًا، وفي كيلان إلى 4212 شخصًا.

وفي سيستان وبلوجستان إلى 3113 شخصًا، وفي أذربيجان الغربية إلى 2709 شخصًا، وفي هرمزكان إلى 1366 شخصًا، وفي يزد إلى 1284 شخصًا، وفي بوشهر إلى 1278 شخصًا، وفي قزوين إلى 899 شخصًا، وفي إيلام إلى 862 شخصًا.