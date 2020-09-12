غرامة 350 ألف ريال وحبس وتشهير بـ”مواطن ومواطنة” بتهمة “التستر”

غرامة 350 ألف ريال وحبس وتشهير بـ”مواطن ومواطنة” بتهمة “التستر”

أبرز المواد
الأمم المتحدة تعتمد مشروع قرار قدمته المملكة لتنسيق استجابة عالمية لمكافحة كورونا

الأمم المتحدة تعتمد مشروع قرار قدمته المملكة لتنسيق استجابة عالمية لمكافحة كورونا

أبرز المواد
“الثروة السيادية” السعودية تزيد 112 مليار ريال خلال سبتمبر

“الثروة السيادية” السعودية تزيد 112 مليار ريال خلال سبتمبر

أبرز المواد
” مسجد الدرع ” أثر من عصر النبوة بالمدينة المنورة

” مسجد الدرع ” أثر من عصر النبوة بالمدينة المنورة

أبرز المواد

أسعار النفط تتجه لخسارة أسبوعية

أسعار النفط تتجه لخسارة أسبوعية
http://almnatiq.net/?p=902420
المناطق_وكالات

لم يطرأ تغير يذكر على أسعار النفط مع تراجع سوق الأسهم في تعاملات متقلبة وظل الخام في طريقه لتكبد ثاني خسارة أسبوعية على التوالي، إذ يتوقع المستثمرون استمرار تخمة في المعروض العالمي إذا زاد ضعف الطلب في ظل تنامي حالات الإصابة بفيروس كورونا في بعض الدول.

وتراجع خام برنت خمسة سنتات، أو ما يعادل 0.1%، إلى 40.01 دولار للبرميل بحلول الساعة 1612 بتوقيت غرينتش، بينما صعد الخام الأميركي 14 سنتا، أو 0.4%، إلى 37.44 دولار للبرميل.

والخامان القياسيان منخفضان بما يزيد عن 5% لكل منهما هذا الأسبوع.

تتنامى وتيرة الإصابات الجديدة في الهند أسرع من أي مكان آخر، وأعلنت وزارة الصحة عن قفزة جديدة في حالات الإصابة اليومية إلى 96551 حالة جديدة اليوم، مما يرفع الإجمالي الرسمي إلى 4.5 مليون.

وتراجعت الأسهم الأميركية وتتجه مؤشرات الأسهم الرئيسية الثلاثة هي الأخرى لتكبد خسارة أسبوعية للمرة الثانية على التوالي، إذ تنم مؤشرات اقتصادية في الآونة الأخيرة عن تعاف بطيء وصعب من الجائحة.

كما ارتفعت مخزونات الخام في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي على عكس التوقعات، إذ عادت مصافي التكرير ببطء إلى العمليات بعد إغلاق مواقع الإنتاج بسبب عواصف في خليج المكسيك ومنطقة أوسع نطاقا.

وارتفعت مخزونات الخام في الولايات المتحدة مليوني برميل مقارنة مع توقعات بانخفاضها 1.3 مليون برميل في استطلاع للرأي أجرته رويترز.

وفي مؤشر سلبي آخر، بدأ المتعاملون يحجزون ناقلات لتخزين النفط الخام والديزل، في ظل تعثر التعافي الاقتصادي مع استمرار جائحة كوفيد-19.

ومن المرجح أن تُطرح مسألة زيادة المخزونات خلال اجتماع في 17 سبتمبر أيلول للجنة مراقبة السوق التابعة لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، في المجموعة المعروفة باسم أوبك+.

وتقيد المجموعة الإمدادات لخفض المخزونات لكن محللين يقولون إن الاجتماع سيركز على الأرجح على امتثال الأعضاء بدلا من السعي لتخفيضات أكبر.

روابط ذات صلة

غرامة 350 ألف ريال وحبس وتشهير بـ”مواطن ومواطنة” بتهمة “التستر”

غرامة 350 ألف ريال وحبس وتشهير بـ”مواطن ومواطنة” بتهمة “التستر”
الأمم المتحدة تعتمد مشروع قرار قدمته المملكة لتنسيق استجابة عالمية لمكافحة كورونا

الأمم المتحدة تعتمد مشروع قرار قدمته المملكة لتنسيق استجابة عالمية لمكافحة كورونا
“الثروة السيادية” السعودية تزيد 112 مليار ريال خلال سبتمبر

“الثروة السيادية” السعودية تزيد 112 مليار ريال خلال سبتمبر

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*