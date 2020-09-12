إزالة تطبيقات “روسيا سيغودنيا” من Appstore.. أوكرانيا تطلب وApple تستجيب وموسكو تعترض

حذفت شركة “آبل” الأمريكية كافة التطبيقات الإلكترونية التي أطلقتها وكالة “روسيا سيغودنيا” الأوكرانية، بناء على طلب من السلطات الأمنية في كييف.

وقالت الوكالة إنها تسلمت رسالة من شركة آبل بإزالة تطبيقاتها من الفرع الأوكراني لمتجر AppStore، بناء على طلب من الأجهزة الأمنية في أوكرانيا.

ومنذ 2014، حظرت السلطات الأوكرانية بث عدد من القنوات الروسية، بما فيها القنوات الخاصة بالترفيه والأطفال والرياضة.

واعتبرت موسكو في أكثر من مناسبة أن هذه القيود “غير مقبولة”، وتمس بحرية الإعلام والتعبير.