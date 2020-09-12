غرامة 350 ألف ريال وحبس وتشهير بـ”مواطن ومواطنة” بتهمة “التستر”

غرامة 350 ألف ريال وحبس وتشهير بـ”مواطن ومواطنة” بتهمة “التستر”

أبرز المواد
الأمم المتحدة تعتمد مشروع قرار قدمته المملكة لتنسيق استجابة عالمية لمكافحة كورونا

الأمم المتحدة تعتمد مشروع قرار قدمته المملكة لتنسيق استجابة عالمية لمكافحة كورونا

أبرز المواد
“الثروة السيادية” السعودية تزيد 112 مليار ريال خلال سبتمبر

“الثروة السيادية” السعودية تزيد 112 مليار ريال خلال سبتمبر

أبرز المواد
” مسجد الدرع ” أثر من عصر النبوة بالمدينة المنورة

” مسجد الدرع ” أثر من عصر النبوة بالمدينة المنورة

أبرز المواد

إزالة تطبيقات “روسيا سيغودنيا” من Appstore.. أوكرانيا تطلب وApple تستجيب وموسكو تعترض

إزالة تطبيقات “روسيا سيغودنيا” من Appstore.. أوكرانيا تطلب وApple تستجيب وموسكو تعترض
http://almnatiq.net/?p=902433
المناطق_وكالات

حذفت شركة “آبل” الأمريكية كافة التطبيقات الإلكترونية التي أطلقتها وكالة “روسيا سيغودنيا” الأوكرانية، بناء على طلب من السلطات الأمنية في كييف.

وقالت الوكالة إنها تسلمت رسالة من شركة آبل بإزالة تطبيقاتها من الفرع الأوكراني لمتجر AppStore، بناء على طلب من الأجهزة الأمنية في أوكرانيا.

ومنذ 2014، حظرت السلطات الأوكرانية بث عدد من القنوات الروسية، بما فيها القنوات الخاصة بالترفيه والأطفال والرياضة.

واعتبرت موسكو في أكثر من مناسبة أن هذه القيود “غير مقبولة”، وتمس بحرية الإعلام والتعبير.

روابط ذات صلة

غرامة 350 ألف ريال وحبس وتشهير بـ”مواطن ومواطنة” بتهمة “التستر”

غرامة 350 ألف ريال وحبس وتشهير بـ”مواطن ومواطنة” بتهمة “التستر”
الأمم المتحدة تعتمد مشروع قرار قدمته المملكة لتنسيق استجابة عالمية لمكافحة كورونا

الأمم المتحدة تعتمد مشروع قرار قدمته المملكة لتنسيق استجابة عالمية لمكافحة كورونا
“الثروة السيادية” السعودية تزيد 112 مليار ريال خلال سبتمبر

“الثروة السيادية” السعودية تزيد 112 مليار ريال خلال سبتمبر

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*