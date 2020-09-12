” مسجد الدرع ” أثر من عصر النبوة بالمدينة المنورة

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‏‎يعد ” مسجد الدرع ” من المساجد الأثرية في المدينة المنورة، وهو المسجد الذي توقف فية الرسول – صلى الله عليه وسلم – أثناء خروجه لغزوة أحد ويعرف أيضاً بمسجد الشيخين ومسجد البدائع ومسجد العدوة، ولعل ذلك لوقوعه على عدوة الطريق، ولكن سمي بـ”الدرع ” حيث خلع فيه الرسول – عليه أفضل الصلاة والتسليم – درعه أو درعيه التي كان يرتديها للحرب، وكان فيه معسكره ليلة خرج لقتال المشتركين، حيث صلى بداخله العصر والمغرب والعشاء، وبات ثم صلى الصبح واتجه لجبل أحد.

‏‎ويقع ” مسجد الدرع ” بين المدينة وبين جبل أحد على الطريق الشرقية مع الحرة وبالقرب من “مسجد بني حارثة أو مسجد المستراح أو مسجد بني حارثة” الذي استراح فيه الرسول – صلى الله عليه وسلم – أثناء عودته من غزوة أحد.

‏‎ وعلى امتداد التاريخ الإسلامي طالت الرعاية المسجد وصولاً للعهد السعودي، حيث تمت أعمال الترميم والتجديد الكامل لبناء المسجد.