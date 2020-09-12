الأمم المتحدة تعتمد مشروع قرار قدمته المملكة لتنسيق استجابة عالمية لمكافحة كورونا

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم بأغلبية كبيرة مشروع قرار يدعو لتنسيق استجابة عالمية عملية لمكافحة جائحة كوفيد-19، ويأتي ذلك تتويجاً لجهود المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين.
وأثنى مشروع القرار على جهود المملكة خلال رئاستها الحالية لمجموعة العشرين في مكافحة جائحة كوفيد-19 وتقديمها الدعم للدول النامية دون استثناء أو تمييز، فضلاً عن تقديم الدعم للأشخاص المستضعفين وكبار السن والنساء والفتيات والمشردين واللاجئين والأشخاص ذوي الإعاقة والمناطق الأكثر ضعفاً في مواجهة هذه الجائحة.
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