مدير التعليم القريات يؤكد على أهمية التواصل مع أولياء الأمور

المناطق - القريات

ترأس سعادة مدير التعليم الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي بحضور المساعد للشؤون التعليمية الأستاذ مشعل بن محمد الحواس، والمستشار التعليمي الدكتور معاوية بن سليمان الكويليت؛ والمساعدة للشؤون التعليمية الأستاذة وطفاء الفندي، اجتماع قسمي الإرشاد الطلابي (بنين)، والتوجيه والإرشاد (بنات)، حيث أكد الدكتور الثبيتي على الدور الكبير للمرشد الطلابي والمرشدة الطلابية بالتوجيه والإرشاد لرعاية أبنائنا الطلبة ومساعدتهم في عمليات التعليم عن بعد من خلال منصة مدرستي، كما أكد كذلك على أهمية التواصل مع أولياء الأمور كونهم عنصرًا فاعلاً في العملية التعليمية، ويعتبر دخولهم للمنصة أمر في منتهى الأهمية لمتابعة أبنائهم في تحصيلهم العلمي؛ الذي لم ولن يتوقف بما وفرته حكومتنا الرشيدة من دعم لا محدود للتعليم من خلال البرامج التقنية المتطورة، وقد استهل اللقاء بشكر الجهود المبذولة، وأشار إلى ما تتطلبه المرحلة الحالية من دور أكبر للأداء الإرشادي وصولًا لتفعيلٍ أكبر في منصة مدرستي للطلاب وأولياء أمورهم، حيث تحدث حول مسؤوليات المرشد ومشرف الإرشاد ، وما يناط بهم من مهام تعزز الشراكة الفاعلة بين المدرسة والأسرة ، وتغرس كذلك قيم الانضباط ومسؤولية التعلم لدى المجتمع المدرسي، وقد استعرض سعادته الإحصائيات الرقمية لدخول الطلاب وتفاعل أولياء أمورهم، وأكد أنها دون المأمول في ظل ما توفره الوزارة من إمكانات كبيرة لتمكين الطلاب والطالبات من تعلمهم وتعليمهم، ونوه إلى ضرورة تفعيل مجالس الآباء وإقامة اللقاءات الافتراضية التي تعزز الدور التربوي؛ وتوضح كذلك الجانب التقني وأهمية الدخول المستمر على البوابة من ولي الأمر، والمخالفات المترتبة على عدم دخول المنصة للطلاب وفق قواعد السلوك والمواظبة، كما تحدث عن أهمية عقد الشراكات المجتمعية مع الجهات ذات العلاقة التي تعزز القيم المجتمعية والتربوية التي تساهم في أداء فاعل ومستمر للطالب في رحلته التعليمية-عن بعد.

وقد تحدث المساعد للشؤون التعليمية الأستاذ مشعل بن محمد الحواس عن أهمية إحصاء أعداد الطلاب غير المنتظمين في دخولهم على منصة مدرستي، وضرورة التواصل مع أولياء أمورهم، وأشار إلى أهمية التوعية الإرشادية للحد من استمرار عدم الانتظام لبعضهم، ووضع الحلول المناسبة لذلك، وقد تداخلا كل من رئيس قسم التوجيه والإرشاد الدكتور جابر سعود الشراري -بنين-، ورئيسة قسم التوجيه الإرشاد-بنات/ الأستاذة أمل بنت عبد الله الجوفي، حيث تحدثا عن ما تم تنفيذه من برامج ومبادرات ولقاءات افتراضية وتدريبية، وتفعيل خط الهاتف الإرشادي للاستشارات الإرشادية والتعليمية من خلال الهواتف الثابتة، ومن خلال قاعة الإرشاد الافتراضية- عن بعد- وما تم فيها من تواصل مع أولياء الأمور والطلاب والمرشدين، وما تضمنها من مبادرات وزيارات فنية ميدانية للمدارس في مختلف المراحل.

وفِي ختام الاجتماع قدم الدكتور الثبيتي جزيل شكره وعظيم تقديره للحاضرين والحاضرات متمنياً لهم التوفيق والسداد.