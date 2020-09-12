التدريب التقني يستلم مشروع الكلية التقنية للبنات ببلقرن ويستعد للتشغيل

واوضح مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير د.سليمان الحفظي بأن الكلية التقنية للبنات في بلقرن ستضم عدداً من التخصصات التقنية الجديدة التي تتطلبها المرحلة القادمة في تلبية متطلبات سوق العمل، والتي تهدف إلى تمكين المرأة من العمل والمشاركة في مسيرة التنمية الاقتصادية بالمملكة.

وأكد الدكتور الحفظي أن العمل جارٍ حاليا على استكمال كافة التجهيزات التدريبية، وتوفير الكوادر التدريبية والإدارية، وفي حال استكمالها سيتم فتح القبول فيها اعتباراً من بداية الفصل التدريبي الثاني للعام ١٤٤٢ه، ويضم مبنى الكلية ثلاث مباني تدريبية ومبنى إداري ومسرح ومكتبة ومسجد بالإضافة لبعض المباني الخدمية ويستوعب المشروع حوالي ٢٥٠٠ متدربة .

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن انتهاء إنشاء مشروع الكلية التقنية للبنات ببلقرن في منطقة عسير حيث أقيم المشروع على مساحة ٥٠٦٩٣ مترا مربعا، وبتكلفة بلغت 78 مليون ريال.

وبين الحفظي أن محافظات منطقة عسير تنعم بعدد من الكليات التقنية والمعاهد الصناعية التي تقدم خدماتها التدريبية لأبناء المنطقة وفقاً لأحدث المباني وأحدث التجهيزات وأيضا أحدث التخصصات التي يتطلبها سوق العمل، وأضاف ” يوجد لدينا الآن أكثر من ٣٥ منشأة تدريبية حيث ستكون كلية بلقرن للبنات إضافة مهمة لمحافظة بلقرن ومنطقة عسير.

