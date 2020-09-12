فريق هجر بطلاً لدوري الدرجة الثانية لكرة القدم

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توّج عضوا مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم عبدالعزيز العفالق ونعيم البكر فريق هجر بدرع دوري الدرجة الثانية والميداليات الذهبية للموسم الرياضي 2019-2020م، فيما نال فريق الدرعية الميداليات الفضية.

وتغلب هجر على نظيره الدرعية بهدف نظيف في المباراة النهائية التي جرت اليوم على ملعب نادي هجر بالأحساء.

وسجل هدف المباراة الوحيد اللاعب أدريانو باردال في الدقيقة الثانية عشرة من عمر اللقاء.

يذكر أن ناديي هجر والدرعية بجانب عرعر والساحل حجزت مقاعد الصعود الأربعة إلى دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للموسم المقبل 2020-2021م.