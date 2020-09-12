احدث الأخبار

الجوازات: إلغاء جواز السفر دون استرداد الرسوم في هذه الحالة
أبرز المواد
 الزياني: اتفاق السلام خطوة لاستعادة حقوق الشعب الفلسطيني
أهم الاخبار
 الزعيم الكوري الشمالي يعدم 5 موظفين بسبب “نقاش على العشاء”
أبرز المواد
 “سكني”: 3271 عقداً إلكترونياً للأراضي السكنية خلال أغسطس
أبرز المواد
 فريق هجر بطلاً لدوري الدرجة الثانية لكرة القدم
أبرز المواد
 إماراتيون يزورن القدس ويصلون في المسجد الأقصى
أبرز المواد
 التدريب التقني يستلم مشروع الكلية التقنية للبنات ببلقرن ويستعد للتشغيل
منطقة عسير
 مدير التعليم القريات يؤكد على أهمية التواصل مع أولياء الأمور
منطقة الحدود الشمالية
 وزير الصحة يزور غرفة إدارة أزمة كورونا بمنطقة عسير ومشروع نشامى عسير
أبرز المواد
 رئيس جامعة الجوف يزور المختبر المركزي ويشيد بإمكاناته الفنية والتقنية
منطقة الجوف
 تعرف على شروط نقل ملكية المركبة مع وجود مخالفات على مالكها؟
أبرز المواد
 مراقب آسيوي: لا تأجيل لمباريات الهلال حتى لو لعب ناقصا أو بدون احتياط
أبرز المواد
الجوازات: إلغاء جواز السفر دون استرداد الرسوم في هذه الحالة

الجوازات: إلغاء جواز السفر دون استرداد الرسوم في هذه الحالة

أبرز المواد
الزياني: اتفاق السلام خطوة لاستعادة حقوق الشعب الفلسطيني

الزياني: اتفاق السلام خطوة لاستعادة حقوق الشعب الفلسطيني

أهم الاخبار
الزعيم الكوري الشمالي يعدم 5 موظفين بسبب “نقاش على العشاء”

الزعيم الكوري الشمالي يعدم 5 موظفين بسبب “نقاش على العشاء”

أبرز المواد
“سكني”: 3271 عقداً إلكترونياً للأراضي السكنية خلال أغسطس

“سكني”: 3271 عقداً إلكترونياً للأراضي السكنية خلال أغسطس

أبرز المواد

فريق هجر بطلاً لدوري الدرجة الثانية لكرة القدم

فريق هجر بطلاً لدوري الدرجة الثانية لكرة القدم
http://almnatiq.net/?p=902563
المناطق - الرياض

توّج عضوا مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم عبدالعزيز العفالق ونعيم البكر فريق هجر بدرع دوري الدرجة الثانية والميداليات الذهبية للموسم الرياضي 2019-2020م، فيما نال فريق الدرعية الميداليات الفضية.
وتغلب هجر على نظيره الدرعية بهدف نظيف في المباراة النهائية التي جرت اليوم على ملعب نادي هجر بالأحساء.
وسجل هدف المباراة الوحيد اللاعب أدريانو باردال في الدقيقة الثانية عشرة من عمر اللقاء.
يذكر أن ناديي هجر والدرعية بجانب عرعر والساحل حجزت مقاعد الصعود الأربعة إلى دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للموسم المقبل 2020-2021م.

روابط ذات صلة

الجوازات: إلغاء جواز السفر دون استرداد الرسوم في هذه الحالة

الجوازات: إلغاء جواز السفر دون استرداد الرسوم في هذه الحالة
الزعيم الكوري الشمالي يعدم 5 موظفين بسبب “نقاش على العشاء”

الزعيم الكوري الشمالي يعدم 5 موظفين بسبب “نقاش على العشاء”
“سكني”: 3271 عقداً إلكترونياً للأراضي السكنية خلال أغسطس

“سكني”: 3271 عقداً إلكترونياً للأراضي السكنية خلال أغسطس

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*