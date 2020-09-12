الزياني: اتفاق السلام خطوة لاستعادة حقوق الشعب الفلسطيني

وقال الزياني إن اتفاق السلام مع اسرائيل جاء “إيمانا من الملك (حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة)، بأهمية المضي قدما في جعل منطقة الشرق الأوسط مستقرة وآمنة، ولزرع الأمل في الشباب وشعوب المنطقة، بعد أن عانت من صراعات في الفترة الأخيرة، وقد لاحظنا أعداد القتلى والنازحين واللاجئين”.

وشدد وزير خارجية البحرين على أن القضية الفلسطينية هي “قضية محورية أساسية للسلام”، مشددا على أن بلاده تسعى إلى “حل يؤكد حل الدولتين ويعطي فرصة للسلام لدول وشعوب المنطقة”.

وفيما يتعلق بحيثيات اتفاق السلام بين البحرين وإسرائيل قال الزياني إنه “يضع خطة طريق للسلام، للمساهمة بالوصول إلى شرق أوسط مستقر وآمن ومزدهر لدول وشعوب المنطقة”.

وتابع: “اتخذت البحرين هذا الخيار كخيار استراتيجي.. كما أن الإعلان يمثل التزام الطرفين بمواصلة الجهود للتوصل لحل عادل وشامل ودائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ونأمل أن تنبثق منه عدة اتفاقيات بالجوانب الاقتصادية والتقنية والتنموية تكون ذات منافع متبادلة للطرفين”.

وعاد الزياني ليؤكد على “تمسك البحرين بموقفها الثابت والدائم تجاه الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وضرورة حصوله على كامل حقوقه المشروعة”.