احدث الأخبار

الجوازات: إلغاء جواز السفر دون استرداد الرسوم في هذه الحالة
أبرز المواد
 الزياني: اتفاق السلام خطوة لاستعادة حقوق الشعب الفلسطيني
أهم الاخبار
 الزعيم الكوري الشمالي يعدم 5 موظفين بسبب “نقاش على العشاء”
أبرز المواد
 “سكني”: 3271 عقداً إلكترونياً للأراضي السكنية خلال أغسطس
أبرز المواد
 فريق هجر بطلاً لدوري الدرجة الثانية لكرة القدم
أبرز المواد
 إماراتيون يزورن القدس ويصلون في المسجد الأقصى
أبرز المواد
 التدريب التقني يستلم مشروع الكلية التقنية للبنات ببلقرن ويستعد للتشغيل
منطقة عسير
 مدير التعليم القريات يؤكد على أهمية التواصل مع أولياء الأمور
منطقة الحدود الشمالية
 وزير الصحة يزور غرفة إدارة أزمة كورونا بمنطقة عسير ومشروع نشامى عسير
أبرز المواد
 رئيس جامعة الجوف يزور المختبر المركزي ويشيد بإمكاناته الفنية والتقنية
منطقة الجوف
 تعرف على شروط نقل ملكية المركبة مع وجود مخالفات على مالكها؟
أبرز المواد
 مراقب آسيوي: لا تأجيل لمباريات الهلال حتى لو لعب ناقصا أو بدون احتياط
أبرز المواد
الجوازات: إلغاء جواز السفر دون استرداد الرسوم في هذه الحالة

الجوازات: إلغاء جواز السفر دون استرداد الرسوم في هذه الحالة

أبرز المواد
الزياني: اتفاق السلام خطوة لاستعادة حقوق الشعب الفلسطيني

الزياني: اتفاق السلام خطوة لاستعادة حقوق الشعب الفلسطيني

أهم الاخبار
الزعيم الكوري الشمالي يعدم 5 موظفين بسبب “نقاش على العشاء”

الزعيم الكوري الشمالي يعدم 5 موظفين بسبب “نقاش على العشاء”

أبرز المواد
“سكني”: 3271 عقداً إلكترونياً للأراضي السكنية خلال أغسطس

“سكني”: 3271 عقداً إلكترونياً للأراضي السكنية خلال أغسطس

أبرز المواد

الجوازات: إلغاء جواز السفر دون استرداد الرسوم في هذه الحالة

الجوازات: إلغاء جواز السفر دون استرداد الرسوم في هذه الحالة
http://almnatiq.net/?p=902572
المناطق - الرياض

قامت المديرية العامة للجوازات السعودية بإصدار تنبيه لجميع المواطنين بالحرص على استلام جواز السفر خلال المدة المحددة لاستلامه من تاريخ إصداره أو تجديده، وذلك تفاديًا لإلغاء الجواز دون استرداد الرسوم.

ونشرت الجوازات عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، إنفوجرافًا بهذا المضمون لاستلام الجواز خلال المدة المحددة تفاديًا لإلغائه.

وأوضحت الجوازات، أنه في حال رغبة المواطن بإصدار أو تجديد جواز السفر بعد إلغائه فإنه يتطلب عليه إعادة طلب تنفيذ الخدمة من جديد وفقاً لجميع متطلباتها، نظراً لأن الجواز السابق قد تم إلغاؤه لعدم استلامه خلال المدة الموثقة.

ودعت المديرية العامة للجوازات، المواطنين إلى الاستفادة من خدمة توصيل الوثائق المقدمة من البريد السعودي عبر خدمة واصل، والتي تمكنهم من طلب إيصال جوازات السفر التي تم إصدارها أو تجديدها إلى العنوان الوطني المسجل في النظام الجديد.

روابط ذات صلة

الزعيم الكوري الشمالي يعدم 5 موظفين بسبب “نقاش على العشاء”

الزعيم الكوري الشمالي يعدم 5 موظفين بسبب “نقاش على العشاء”
“سكني”: 3271 عقداً إلكترونياً للأراضي السكنية خلال أغسطس

“سكني”: 3271 عقداً إلكترونياً للأراضي السكنية خلال أغسطس
فريق هجر بطلاً لدوري الدرجة الثانية لكرة القدم

فريق هجر بطلاً لدوري الدرجة الثانية لكرة القدم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*