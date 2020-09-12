لفتة إنسانية من النصر تجاه خماسي الهلال المصاب بكورونا

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أقدم نادي النصر، اليوم السبت، على لفتة إنسانية رائعة تجاه خماسي نادي الهلال المصاب بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»؛ وذلك برسالة خاصة بعث بها العالمي على لسان المتحدث الرسمي باسمه.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قد أعلن اكتشاف 5 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف الفريق الأول بنادي الهلال، الموجود حاليًّا في العاصمة القطرية الدوحة، استعدادًا لخوض باقي منافسات دوري أبطال آسيا 2020.

وغرَّد المتحدث الرسمي باسم نادي النصر سعود الصرامي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «كل الدعوات الخالصة والمخلصة بالشفاء العاجل والتام لأبنائنا وأشقائنا نجوم نادي الهلال».

وأضاف: «وأن تكون نتائج المسحة الثانية سلبية، وأن يتمتع الجميع بكامل الصحة والعافية.. وذلك على الله ليس ببعيد.. اللهم آمين يا رب العالمين».

ومن المنتظر أن يستأنف الهلال منافسات أبطال آسيا بمواجهة باختاكور، الاثنين 14 سبتمبر الحالي، ضمن منافسات الجولة الثالثة.

وتشارك كرة القدم السعودية في النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا، بـ4 أندية؛ هي: الهلال والنصر والأهلي والتعاون.

ونجح الهلال في التتويج بلقب دوري أبطال آسيا 2019، بعدما تغلَّب على أوراوا ريد دياموندز الياباني، في المباراة النهائية، بنتيجتي 1-0 و2-0 ذهابًا وإيابًا.