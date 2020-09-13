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‏⁧‫وزارة التجارة‬⁩..توضح ضوابط الإعلان التجاري الالكتروني

‏⁧‫وزارة التجارة‬⁩..توضح ضوابط الإعلان التجاري الالكتروني
http://almnatiq.net/?p=902598
المناطق_الرياض

‏⁧كشفت وزارة التجارة السعودية، اليوم، عن ضوابط الإعلان التجاري الالكتروني، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.
ونشرت الوزارة إنفوجرافًا بهذا المضمون، مشيرة إلى أنه لابد أن يتضمن الإعلان بيان يوضح أنه مادة إعلانية، كما يمنع تضمين أي إدعاء يخدع المتسوق الالكتروني، ويجب أن يتضمن الإعلان الالكتروني اسم المنتج، واسم التاجر، ووسائل الاتصال.‫ ‬كما يمنع الإعلان الالكتروني لأي علامة تجارية لا يملك التاجر حق استخدامها، كما يجب أن تكون الإعلانات الالكترونية وما تضمنته من عروض أو مواصفات ملزمة للتاجر وجزء من العقد، كما يجب تمكين المتسوق الالكتروني من طلب إيقاف إرسال الإعلانات إليه.

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