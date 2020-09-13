يتضمن تجهيزات بـ 20 مليون ريال: رئيس جامعة الجوف يزور المختبر المركزي ويشيد بإمكانياته الفنية والتقنية

المناطق_محمد الحسن

أشاد رئيس جامعة الجوف أ. د/ محمد بن عبد الله الشايع بالإمكانات التقنية والفنية والبحثية التي يضمها المختبر المركزي بالمدينة الجامعية وذلك خلال الزيارة التي قام بها، واطلع سعادته على أحدث الأجهزة التي تساهم في دعم وتطوير الأبحاث العلمية وتوفير البيئة الجاذبة للباحثين من أعضاء هيئة التدريس وطلاب وطالبات الدراسات العليا ومساعدتهم في إجراء العديد من الفحوص المخبرية البحثية وتدريبهم على استخدام التقنيات الحديثة.

وقدم مدير المختبر د. زياد العنزي شرحاً لرئيس الجامعة عن مكونات المختبر والخدمات العلمية والأكاديمية التي يقدمها موضحاً أن المختبر يضم أحدث الأجهزة العلمية مثل جهاز المجهر الإلكتروني النافذ (TEM) ، جهاز المجهر الإلكتروني الماسح (SEM) ، جهاز مطيافية الرنين المغناطيسي النووي (NMR) ، بالإضافة إلى الأجهزة التي تخدم التحاليل المخبرية والفحوصات الطبية الخاصة التي لا تعمل في مستشفيات المنطقة، وعلى سبيل ذلك الفحوصات الجينية وبعض التحاليل الخاصة مثل تحليل الفيتامينات التي تحتاج في عملها على جهاز التحليل كروماتوغرافيا سائلة عالية الضغط ( HPLC )،

مشيراً إلى أنه سيتم إضافة وحدات بحثية جديدة مثل وحدة زراعة الخلايا.

كما أوضح د. العنزي أن المختبر يعمل خلال المرحلة القادمة على تقديم دورات تدريبية لأبناء وبنات الوطن من أجل تطوير كفاءتهم البحثية والعلمية وتدريبهم على أفضل التقنيات العلمية البحثية إضافة إلى عمل شراكات مع مختلف جامعات المملكة بما يساعد في تقوية المجال البحثي.

وفي ختام جولته حث د. الشايع منسوبي المختبر على السعي لتحقيق أهداف الجامعة البحثية ورؤية 2030 والرقي بالمخرجات البحثية وخدمة أعضاء هيئة التدريس وطلاب المرحلة الجامعية والدراسات العليا في اكمال الأبحاث العلمية المختلفة حتى يتمكنوا من نشرها في مجلات عالمية تساعد في الارتقاء بالجامعة في مصاف الجامعات العالمية، مؤكداً على أهمية البحث العلمي وأن تتمتع الوحدات البحثية بأعلى المواصفات التقنية والفنية بامتلاكها أحدث الأجهزة العلمية والتقنيات المتطورة، وتوفير البيئة البحثية الجاذبة للباحثين من أعضاء هيئة التدريس وطلاب وطالبات الدراسات العليا بالجامعة.

يذكر أن المختبر المركزي الذي يقع في الدور الأرضي في مبنى كلية الصيدلة يشغل مساحة تقارب 900 متر مربع وتصل تكلفة تجهيزاته المالية نحو 20 مليون ريال ويتضمن ثلاثة مختبرات تحضيرية وستة مختبرات أجهزة بحث علمي، بالإضافة للمكاتب الإدارية وشبكة المعلومات كما يضم أيضاً خمس وحدات هي وحدة المجاهر الإلكترونية، وحدة الأطياف، وحدة التحاليل، وحدة القياسات والتوصيف، وحدة العمليات المساندة.

رافق رئيس الجامعة أثناء الزيارة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي د. سالم العنزي .