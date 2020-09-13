احدث الأخبار

النيابة الكويتية تفاجئ مشاهير “غسل الأموال” بطلب تسليم الفواتير للمبالغ المشبوهة
أبرز المواد
 مستشار رحلات “الكروز” يكشف سبب ارتفاع أسعارها
أبرز المواد
 سحب رعدية ممطرة ورياح وأتربة على عدة مناطق
أبرز المواد
 ‏⁧‫وزارة التجارة‬⁩..توضح ضوابط الإعلان التجاري الالكتروني
أبرز المواد
 دعاوى «العمالية» بعد «كوفيد»: نقصت 8 % في شهر
أبرز المواد
 يتضمن تجهيزات بـ 20 مليون ريال: رئيس جامعة الجوف يزور المختبر المركزي ويشيد بإمكانياته الفنية والتقنية
أبرز المواد
 بسبب “حوار على العشاء”.. إعدام 5 مسؤولين في كوريا الشمالية
أبرز المواد
 مصر تسجل 20 حالة وفاة و148 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد
أبرز المواد
 مليار ريال مبيعات “مهرجان بريدة للتمور” خلال 36 يوماً 
أبرز المواد
 «الجوازات» توضح حالات عدم استرداد الرسوم عند إلغاء جواز السفر
أبرز المواد
 دراسة تهاجم تطبيقات الدردشة: نطق الكلمات أكثر تأثيراً من كتابتها
أبرز المواد
 بومبيو من قبرص: قلقون للغاية لتحركات تركيا في شرق المتوسط
أبرز المواد
النيابة الكويتية تفاجئ مشاهير “غسل الأموال” بطلب تسليم الفواتير للمبالغ المشبوهة

النيابة الكويتية تفاجئ مشاهير “غسل الأموال” بطلب تسليم الفواتير للمبالغ المشبوهة

أبرز المواد
مستشار رحلات “الكروز” يكشف سبب ارتفاع أسعارها

مستشار رحلات “الكروز” يكشف سبب ارتفاع أسعارها

أبرز المواد
سحب رعدية ممطرة ورياح وأتربة على عدة مناطق

سحب رعدية ممطرة ورياح وأتربة على عدة مناطق

أبرز المواد
‏⁧‫وزارة التجارة‬⁩..توضح ضوابط الإعلان التجاري الالكتروني

‏⁧‫وزارة التجارة‬⁩..توضح ضوابط الإعلان التجاري الالكتروني

أبرز المواد

دعاوى «العمالية» بعد «كوفيد»: نقصت 8 % في شهر

دعاوى «العمالية» بعد «كوفيد»: نقصت 8 % في شهر
http://almnatiq.net/?p=902604
المناطق_الرياض

أحصت وزارة العدل إجمالي الأحكام الصادرة في المحاكم والدوائر العمالية في ذي القعدة الماضي بنحو 3825 حكماً، بنقص قدره 8 % عن الأحكام الصادرة في الشهر نفسه من العام الماضي، وشكلت الأحكام الصادرة في قضايا الأجور نسبة 42%، وتراوح المعدل اليومي للأحكام الصادرة بين 122 و243 حكماً في اليوم، بمتوسط 174 حكماً. وجاءت نسبة 80 % من إجمالي الأحكام الصادرة في مكة المكرمة والرياض والشرقية.

وتختص المحاكم العمالية بالنظر والفصل في المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها، كما تختص بالنظر في الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل والمنازعات المترتبة على الفصل من العمل وشكاوى أصحاب العمل والعمال واعتراضاتهم على القرارات الصادرة من اللجان المختصة وغيرها.

روابط ذات صلة

النيابة الكويتية تفاجئ مشاهير “غسل الأموال” بطلب تسليم الفواتير للمبالغ المشبوهة

النيابة الكويتية تفاجئ مشاهير “غسل الأموال” بطلب تسليم الفواتير للمبالغ المشبوهة
مستشار رحلات “الكروز” يكشف سبب ارتفاع أسعارها

مستشار رحلات “الكروز” يكشف سبب ارتفاع أسعارها
سحب رعدية ممطرة ورياح وأتربة على عدة مناطق

سحب رعدية ممطرة ورياح وأتربة على عدة مناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*