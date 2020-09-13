دعاوى «العمالية» بعد «كوفيد»: نقصت 8 % في شهر

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أحصت وزارة العدل إجمالي الأحكام الصادرة في المحاكم والدوائر العمالية في ذي القعدة الماضي بنحو 3825 حكماً، بنقص قدره 8 % عن الأحكام الصادرة في الشهر نفسه من العام الماضي، وشكلت الأحكام الصادرة في قضايا الأجور نسبة 42%، وتراوح المعدل اليومي للأحكام الصادرة بين 122 و243 حكماً في اليوم، بمتوسط 174 حكماً. وجاءت نسبة 80 % من إجمالي الأحكام الصادرة في مكة المكرمة والرياض والشرقية.

وتختص المحاكم العمالية بالنظر والفصل في المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها، كما تختص بالنظر في الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل والمنازعات المترتبة على الفصل من العمل وشكاوى أصحاب العمل والعمال واعتراضاتهم على القرارات الصادرة من اللجان المختصة وغيرها.