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مستشار رحلات “الكروز” يكشف سبب ارتفاع أسعارها

مستشار رحلات “الكروز” يكشف سبب ارتفاع أسعارها
http://almnatiq.net/?p=902615
المناطق - الرياض

رد مستشار رحلات الكروز حسام الشامسي على الجدل المُثار حول ارتفاع أسعار الرحلات.
وأوضح في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، أن الأسعار بالفعل مرتفعة، ولكن الخدمات المُقدمة مناسبة للأسعار، خاصةً أن السفينة تعد من سفن السبع نجوم حول العالم.
وأضاف أن رحلات الكروز أحدثت تغييراً جذرياً في السياحة الداخلية بالمملكة، مشيراً إلى أن السفينة عبارة عن مدينة عائمة يوجد بداخلها العديد من الأنشطة، كما يتوفر في محطات التوقف أنشطة رياضية متنوعة.
وقال أن سفینة “سلفر سبیريت” تطلق اليوم (الأحد)، رحلتها البحرية الثانية والتي تجوب من خلالها على مدار 4 ليال عدة محطات سیاحیة على ساحل البحر الأحمر.
وأضاف الشامسي أنه من المقرر أن تنطلق الرحلة من شواطئ مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، متجهة نحو الشمال، مروراً بعدد من المحطات الخلابة على ساحل البحر الأحمر في مسارين مختلفین.

 

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