النيابة الكويتية تفاجئ مشاهير “غسل الأموال” بطلب تسليم الفواتير للمبالغ المشبوهة

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فاجأت النيابة العامة بالكويت المشاهير المتهمين في قضايا “غسل الأموال” ، بقرار جديد يقضي بتسليم جميع الفواتير للمبالغ المشبوهة المقدرة بـ 30 مليون دينار ما يعادل (98 مليون دولارًا).

وكشفت مصادر بحسب جريدة “القبس” الكويتية ، إن النيابة العامة طلبت من المشاهير المتهمين بغسل الأموال تسليم جميع الفواتير لتلك المبالغ كي يتم حصرها.

وأوضحت المصادر ، أن الأموال المحصلة التي لا فواتير أو سند لها ستدخل ضمن جريمة “غسل الأموال”.

وأضافت ، أن بعض المتهمين أكدوا أثناء التحقيقات استحالة استخراج تلك الفواتير كونها تعود إلى سنوات ماضية مبررين أن أغلبهم كان يمارس أعماله بشكل غير منظم.

وكانت النيابة العامة في الكويت قد واصلت، الخميس الماضي، تحقيقاتها مع مشاهير قضية “غسل الأموال” التي تعد القضية الأشهر في البلد الخليجي حاليًا، حيث أنهت تحقيقاتها مع الدفعة الثانية من المتهمين في القضية بعد ساعات من التحقيق معهم بتهمة تضخم الأرصدة وغسيل الأموال.