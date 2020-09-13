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إلزام منشآت الموظف الواحد بإيداع الرواتب في الحسابات البنكية

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إلزام منشآت الموظف الواحد بإيداع الرواتب في الحسابات البنكية

إلزام منشآت الموظف الواحد بإيداع الرواتب في الحسابات البنكية
http://almnatiq.net/?p=902626
المناطق - الرياض

ألزمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المنشآت التي يعمل بها 1 إلى 4 عمال بإيداع رواتبهم في حساباتهم البنكية ومنع دفعها بشكل نقدي، وذلك تطبيقاً للمرحلة السابعة عشر وهي الأخيرة من نظام حماية الأجور.
وقالت الوزارة أنها اعتمدت شهر ديسمبر المقبل بداية تطبيق المرحلة التي ستشمل أكثر من 374 ألف منشأة يتراوح عدد العاملين فيها ما بين 1و4 عمال فقط، وفقاً للبيانات الصادرة من التأمينات الاجتماعية في الربع الثاني من العام الحالي.

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