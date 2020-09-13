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أمير الجوف يفتتح ورشة العمل التي نظمتها وزارة التخطيط لتطوير مهارات أعضاء مجلس المنطقة والمجالس المحلية والبلدية

أمير الجوف يفتتح ورشة العمل التي نظمتها وزارة التخطيط لتطوير مهارات أعضاء مجلس المنطقة والمجالس المحلية والبلدية
http://almnatiq.net/?p=902742
المناطق - واس

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم، ورشة العمل التي تقيمها وزارة الاقتصاد والتخطيط بالتعاون مع إمارة المنطقة لتطوير وتنمية مهارات أعضاء مجلس المنطقة والمجالس المحلية والبلدية بالمنطقة .
واستهل سموه الورشة بكلمة نوه فيها بما تحظى به المجالس من اهتمام ورعاية من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – مما أسهم في تحقيق تطور الخدمات والمشروعات التنموية .
وأعرب سموه عن شكره لمعالي وزير المالية، ووزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان على تحقيق التطلعات لعقد هذه الورشة للتوائم مع احتياجات إمارة ومجلس المنطقة، والمجالس المحلية والبلدية، التي تهدف إلى تطوير وتنمية مهارات أعضاء هذه المجالس للتعامل مع مبادرة برنامج التحول الوطني المنبثقة من رؤية المملكة 2030، متطلعاً أن تختتم هذه الورشة بأعلى معايير العطاء والتفاعل بما يحقق هدفها المنشود، داعياً الله للجميع التوفيق والسداد .
بعد ذلك بدأت الورشة أعمالها التي شارك فيها وكيل الإمارة حسين بن محمد آل سلطان، حيث تم تقديم عرض تعريفي عن مكتب تحقيق الرؤية من حيث تحقيق أوجه التكامل حول حوكمة رؤية المملكة 2030 وإدارة المبادرات وبناء ثقافة تدعم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية، واستعراض دور وكالة شؤون الوزارة لتنمية القطاعية والمناطقية لموائمة وتحديد أولويات الخطط المناطقية والقطاعية والتنسيق بين الجهات المختلفة لتحقيق الأهداف التنموية.
كما تم استعراض نبذة عن برنامج التحول الوطني وأهدافها ومراحل إعداد برامج الرؤية وأبعادها .

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