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أمير الحدود الشمالية يدشن حملة الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف ” الصلاة نور”

أمير الحدود الشمالية يدشن حملة الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف ” الصلاة نور”
http://almnatiq.net/?p=902745
المناطق - واس

دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بمقر الإمارة اليوم ،إلكترونياً حملة “الصلاة نور”، التي أطلقتها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،بحضور مدير عام الفرع بالمنطقة خالد بن ناصر بن حميد ، و عددا من القيادات والموظفين.
وتتضمن الحملة عددا من البرامج التوعوية والتوجيهية والتي تُعنى بالمحافظة على الركن الثاني من أركان الإسلام،عبر جولات ميدانية في الأماكن العامة والمنتزهات وعبر الشاشات الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، لتوعية أفراد المجتمع بالمحافظة على الصلاة.
وقال سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان ” نحمد الله على ما منّ به على بلادنا من نعم لا تحصى يأتي على رأسها اتباع الشريعة الاسلامية السمحة في أمورنا كافة، مشيرًا سموه لرعاية الدولة -رعاها الله- لشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي تقوم على التناصح بالحسنى والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة.
وأشاد سموه بتوجهات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المواكبة للتحولات الفكرية والثقافية المحلية والدولية وذلك في إطار احكام الشريعة الاسلامية، مشيدًا سموه بمستهدفات الحملة في توعية شرائح المجتمع كافة بأهمية الصلاة في حياة الفرد والمجتمع، وتعظيم شأنها والدعوة إليها وبيان فضلها ومكانتها.
كما دعا سموه هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لتوظيف شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لخدمة القضايا الاجتماعية ومعالجة المشاكل العصرية بالاستخدام الأمثل للإمكانات المتاحة لاسيما الإمكانات التقنية الحديثة.
ونوه سموه برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لكل ما يدعم ويعزز الاعتدال والوسطية ونبذ التطرف والتشدد بما يتواكب مع رؤية المملكة الطموحة 2030, التي تؤكد ضرورة الالتزام بالمنهج الشرعي يعزز القيم الأخلاقية وقيم ومفاهيم الانتماء للوطن.
من جهته أوضح مدير عام فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة، أن الحملة المباركة ستنطلق عبر منتجات توعوية وتوجيهية بشتى الوسائل والطرائق الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي , منوها بتوجيهات سموه خلال اللقاء فيما يتعلق بأهمية دور هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة.

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