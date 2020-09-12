نائب أمير منطقة جازان يستقبل قائد قوة أمن المنشآت المعين بالمنطقة

جازان - فضة عطيف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم بمكتبه بالإمارة ، قائد قوة أمن المنشآت بمنطقة جازان العميد الركن خالد بن صقر الدوسري , بمناسبة تعيينه قائداً لقوة أمن المنشآت بالمنطقة.

ورحّب سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز في بداية الاستقبال ، بالعميد ركن الدوسري , متمنياً له التوفيق في القيام بمهامه قائداً جديداً لقوة أمن المنشآت بجازان وجميع زملائه أفراد القوة.

مؤكداً سموه اعتزازه وتقديره لرجال الأمن بجميع القطاعات العسكرية والأمنية , مبيناً أهمية حماية المنشآت الحيوية والمواقع الاقتصادية بالمنطقة، وذلك دليل القوة الاقتصاد ووضعها الجغرافي والأمني، وهو ما يتطلب تظافر وتكاتف الجهود بالقطاعات الأمنية والعسكرية للحفاظ على الجانب الأمني المميز وحماية المنشآت بفضل متابعة وتوجيهات القيادة الرشيدة.

من جهته عبر قائد قوة أمن المنشآت بجازان العميد ركن خالد بن صقر الدوسري ، عن سعادته بلقاء سمو نائب أمير المنطقة وما استمع إليه من توجيهات, سائلاً الله تعالى أن يمده بعونه وتوفيقه لخدمة الدين ثم المليك والمواطن.