احدث الأخبار

أحوازيون يواجهون خطر الانتقام لقتلى العرض العسكري الإيراني
أبرز المواد
 طلبة موهبة يحصدون 6 جوائز عالمية في أولمبياد البلقان للناشئين للرياضيات 2020
منطقة الرياض
 مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 8203.57 نقطة
أبرز المواد
 أمير الشرقية : التكامل مع مختلف الجهات لإيجاد بيئة داعمة ومحفزة لذوي الإعاقة وأسرهم
المنطقة الشرقية
 أمير منطقة تبوك يترأس اجتماع لجنة الدفاع المدني الرئيسية بالمنطقة
منطقة تبوك
 نائب أمير منطقة جازان يستقبل قائد قوة أمن المنشآت المعين بالمنطقة
منطقة جازان
 أمير الحدود الشمالية يدشن حملة الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف ” الصلاة نور”
منطقة الحدود الشمالية
 أمير الجوف يفتتح ورشة العمل التي نظمتها وزارة التخطيط لتطوير مهارات أعضاء مجلس المنطقة والمجالس المحلية والبلدية
منطقة الجوف
 “الغذاء والدواء” تضبط 1551 مخالفة خلال أغسطس
أبرز المواد
 أمير منطقة الباحة يطلق حملة ” الصلاة نور”
منطقة الباحة
 هيئة تقويم التعليم : منظمات عالمية تنوه بتجربة المملكة في إجراء “الاختبار التحصيلي” عن بعد
أبرز المواد
 أمير منطقة الرياض يستقبل سفير جمهورية بنغلاديش لدى المملكة
منطقة الرياض
أحوازيون يواجهون خطر الانتقام لقتلى العرض العسكري الإيراني

أحوازيون يواجهون خطر الانتقام لقتلى العرض العسكري الإيراني

أبرز المواد
طلبة موهبة يحصدون 6 جوائز عالمية في أولمبياد البلقان للناشئين للرياضيات 2020

طلبة موهبة يحصدون 6 جوائز عالمية في أولمبياد البلقان للناشئين للرياضيات 2020

منطقة الرياض
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 8203.57 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 8203.57 نقطة

أبرز المواد
أمير الشرقية : التكامل مع مختلف الجهات لإيجاد بيئة داعمة ومحفزة لذوي الإعاقة وأسرهم

أمير الشرقية : التكامل مع مختلف الجهات لإيجاد بيئة داعمة ومحفزة لذوي الإعاقة وأسرهم

المنطقة الشرقية

أحوازيون يواجهون خطر الانتقام لقتلى العرض العسكري الإيراني

أحوازيون يواجهون خطر الانتقام لقتلى العرض العسكري الإيراني
http://almnatiq.net/?p=902763
المناطق - يوسف المطيري

ما يزال المئات من الأسرى الأحوازيين القابعين في سجون الاحتلال الإيراني يواجهون أحكام بالإعدام والمؤبد والتنكيل ضد الأحوازيين ممن تم خطفهم واعتقالهم التعسفي غير القانوني منذ شن سلطات الاحتلال حملات الاعتقال الواسعة ضد مئات المواطنين الاحوازيين في شهر سبتمبر واكتوبر ونوفمبر من العام 2018 على إثر عملية المنصة التي نفذها مناوؤن احوازيون ضد قوات الجيش الإيراني أثناء الاستعراض العسكري في الأحواز العاصمة الذي كان موعدها السبت بتاريخ 22 سبتمبر 2018.
وكان رئيس ما تسمى بمحاكم الاحتلال في الأحواز سبق وأكد على صدور قرار تنفيذ حكم الإعدام في وقت قريب تجاه عدد كبير من الأسرى الأحوازيين بزعم مشاركتهم في أعمال كانت تهدف إلى إسقاط النظام.
ولم يكتفِ نظام الاحتلال الإيراني بذلك، بل توعد عوائل الأسرى بعقوبات قاسية في حال تواصلهم مع وسائل إعلام أحوازية وعربية او عالمية أو حتى بتسريب بعض التفاصيل عن ظروف أبنائهم ومصيرهم في سجون الاحتلال.
ورغم أن منفذي عملية العرض العسكري استشهدوا جميعم بعد اشتباكهم مع وحدات من الجيش والحرس الثوري الإيراني، إلا أن قوات الاحتلال قامت باعتقال قرابة الف ناشط أحوازي معروف، وانتزع من بعض هؤلاء المعتقلين اعترافات مفبركة تحت التعذيب وعرضهم على التلفزيون الإيراني الرسمي وكان من بين أبرزهم المناضلين (علي صدام السويدي) و (أحمد سعيد السويدي) و (جاسم محمد السويدي – 21 عاما وحكم عليه بالسجن 17 عاما) من أهالي الخفاجية.
يذكر انه في 22 سبتمبر من العام تعرض عرض عسكري لجيش الاحتلال الإيراني في الأحواز لعملية عسكرية مباغته نفذها مقاومون احوازيون وأدت الى مقتل حوالي 30 قائدا وضابطا من الجيش، وجرح 70.

روابط ذات صلة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 8203.57 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 8203.57 نقطة
“الغذاء والدواء” تضبط 1551 مخالفة خلال أغسطس

“الغذاء والدواء” تضبط 1551 مخالفة خلال أغسطس
هيئة تقويم التعليم : منظمات عالمية تنوه بتجربة المملكة في إجراء “الاختبار التحصيلي” عن بعد

هيئة تقويم التعليم : منظمات عالمية تنوه بتجربة المملكة في إجراء “الاختبار التحصيلي” عن بعد

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*