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تأسيس جمعيات ومنظمات أهلية ” غير ربحية” في مجالات الملكية الفكرية في المملكة

تأسيس جمعيات ومنظمات أهلية ” غير ربحية” في مجالات الملكية الفكرية في المملكة
http://almnatiq.net/?p=902854
المناطق - الرياض

دعت الهيئة السعودية للملكية الفكرية العموم الكرام والمهتمين بالتطوع، وشركات القطاع الخاص، وأفراد المجتمع والمهتمين من المؤسسات والأفراد بالمساهمة في إنشاء وتأسيس جمعيات أهلية ” غير هادفة للربح ” في مجالات الملكية الفكرية والابتكار والاختراع، من خلال منصة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المخصصة لذلك.

وستقوم الهيئة السعودية للملكية الفكرية بإنشاء تلك الجمعيات للحصول على ترخيص لنشاطها وفقاً للاشتراطات التي حددتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وستتولى الهيئة مسؤولية الإشراف والمتابعة على الجمعيات التي تندرج ضمن تصنيفها.

وأوضحت الهيئة أن الهدف من إنشاء الجمعيات غير الهادفة للربح في الملكية الفكرية للتشجيع على حماية الملكية الفكرية واحترامها وتنظيم مجالاتها في المملكة، والتوعية بأهمية الملكية الفكرية، وحماية حقوقها للمساهمة بالارتقاء بها وفق أفضل الممارسات.

وأكد الأستاذ هشام العريفي المدير التنفيذي لإدارة سياسات الملكية الفكرية بالهيئة أن إنشاء جمعيات غير ربحية للملكية الفكرية في مناطق مختلفة من المملكة سيساهم بتأكيد الدور الحكومي في تعزيز توعية المجتمع بالملكية الفكرية وأهميتها في تحفيز الإبداع البشري ، إضافةً إلى تقديم الاستشارات الفنية والقانونية لأفراد المجتمع فيما يتعلق بالملكية الفكرية والابتكار والاختراع، وتأهيل كوادر وطنية متخصصة وإقامة الفعاليات والأنشطة ذات العلاقة لنشر ثقافة الملكية الفكرية وربط المبادرات الفكرية مع المبادئ الحضارية السعودية بأنها جزء لا يتجزأ من المسؤولية الاجتماعية.

ودعت الهيئة السعودية للملكية الفكرية الراغبين لتأسيس تلك الجمعيات للتقديم من خلال منصة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية https://sd-eservices.mlsd.gov.sa/#/login وفي حالة وجود أي استفسار حول الجمعيات الأهلية للملكية الفكرية وجمعيات الابتكار والمخترعين وذلك من خلال الرقم المباشر لخدمة العملاء في الهيئة (920021421) أو عبر البريد الإلكتروني [email protected] أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي @SAIPKSA .

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