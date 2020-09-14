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مسؤول فلسطيني: مبعوث قطر محمد العمادي يقوم بدور خطير في غزة

مسؤول فلسطيني: مبعوث قطر محمد العمادي يقوم بدور خطير في غزة
http://almnatiq.net/?p=902857
المناطق - وكالات

قال عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي محمود الزق، إن السفير القطري محمد العمادي يقوم بدور خطير في غزة بالتنسيق مع الإسرائيليين.
وأوضح، في تصريحات لـ”الكوفية”، أن “السياسية الرسمية الفلسطينية تحاول دوما ألا تفتح مجالا للاشتباك مع هذه الدولة أو تلك، حيث تدرك تماما المخطط القطري”.
وأكد الزق، “طالبنا مرارا برفع الغطاء عن هذا الدور وتحديدا دور العمادي الذي يأتي إلى غزة برضا وتنسيق كامل مع الإسرائيليين”.
وأشار إلى أن قطر هي من مولت صناعة الانقسام في قطاع غزة.
وأضاف، “أدرك تماما أن العمادي يجلس مع القيادة الفلسطينية في رام الله، ولكن هذا لا يعطينا من التأكيد أن ما يقوم به العمادي في قطاع غزة هو أمر خطير جدا”.
وتابع، “العمادي يأتي عن طريق معبر بيت حانون أي عن طريق إسرائيل، ويحضر الأموال عن طريقها، وبدون رضا تام من طرف الإسرائيليين لا يمكن أن يتم هذا الدور”.

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