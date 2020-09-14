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شاهد.. أول إجراء من وزير الدفاع المصري مع “سيدة القطار” والمجند
http://almnatiq.net/?p=902877
المناطق - الرياض

كرم وزير الدفاع المصري، الفريق أول محمد زكي، السيدة صفية، التي عرفت باسم “سيدة القطار”، في حضور عدد من قادة القوات المسلحة المحالين للتقاعد.

وأكد وزير الدفاع المصري، أن “رد فعل السيدة صفية ما هو إلا تأكيدا على دلالة أن السيدة المصرية الأصيلة هي المدرسة التى تندرج تحتها كل الصفات الإنسانية الطيبة، وأنه مهما بلغت التكريمات والثناء أعلى الدرجات لن يوفى حقها باعتبارها الأم المصرية التي تعطي أروع الدروس في التفاني والعطاء عبر مختلف الأزمنة”.

وسجلت السيدة صفية موقفا بطوليا، خلال رحلة قطار من المنصورة إلى القاهرة، بتصديها لتجاوز محصل تذاكر القطار “الكمسري” بحق مجند بسبب قيمة التذكرة. ووقفت أمامه، وقامت بدفع قيمة التذكرة لأحد الركاب من العسكريين، وذلك بعد مشادة بينه وبين المسؤول عن تحصيل التذاكر، الذي خير المجند بدفع كامل قيمة التذكرة أو مغادرة القطار.

وأصدرت وزارة النقل، بيانا بشأن الفيديو، أكدت فيه “اعتذار وزير النقل وجميع العاملين في الوزارة عن قيام كمسارية القطار بالتجاوز في حق أحد ركاب القطار”، كما أكدت الوزارة على “احترامها واحترام كافة العاملين في السكة الحديد لجمهور الركاب بوجه عام وكل أفراد القوات المسلحة الباسلة والشرطة على وجه الخصوص”.

من جانبها، أعلنت القوات المسلحة، في بيان لها، أنها “تقدر الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل وزارة النقل ضد الواقعة التي لا تنم إلا عن سلوك فردي خاطئ لأحد العاملين”. وتوجهت القيادة العامة للقوات المسلحة بخالص الشكر والتقدير للسيدة المصرية العظيمة التي شهدت الواقعة في القطار، وتمسكت بدفع ثمن تذكرة الركوب، وتؤكد أن ما فعلته هو تعبير عن أصالة المرأة المصرية التي تحمل في قلبها الكثير من العطاء والإنسانية والأمومة.

الفريق أول / محمد زكى يكرم سيدة القطار وقادة القوات المسلحة المحالين للتقاعد

الفريق أول / محمد زكى يكرم سيدة القطار وقادة القوات المسلحة المحالين للتقاعد ..

Geplaatst door ‎الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة‎ op Zondag 13 september 2020

 

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