اعتقال العشرات من المطلوبين خلال عمليات نزع السلاح في البصرة

المناطق - الرياض

أعلن قائد قوات حرس حدود المنطقة الرابعة في العراق، العميد خلف البدران، اليوم الأحد، اعتقال 20 مطلوبا بعمليات “الوعد الصادق”، مشيرا الى أن المعتقلين وفق تهم متعددة منها قضايا مخدرات ومشاجرات عشائرية وسطو مسلح.

ونقلت “السومرية نيوز” عن البدران قوله، “انطلقت اليوم بالساعة 500 صباحا اليوم المرحلة الرابعة من عمليات “الوعد الصادق” للمحور الجنوبي لقيادة حرس حدود المنطقة الرابعة والقوات المتجحفلة معها في منطقة قضاء الفاو منطقة الدورة والفداغية ومنطقة الملعب في قضاء الزبير”.

وأضاف البدران، أنه “حتى الآن تم اعتقال 20 متهما بقضايا متعددة مخدرات ومشاجرات عشائرية وسطو مسلح”، مؤكدا أن “الاعتقالات تمت وفق اوامر قبض قضائية، كما ان العدد قابل للزيادة لأن العمليات مستمرة”.

وأعلنت مديرية شرطة محافظة البصرة أمس السبت، نجاح المرحلة الثالثة من عمليات “الوعد الصادق” منذ انطلاقها، مبينةً أن “العملية اسفرت عن تحقيق اهداف مرسومة مسبقاً اذ تكللت بالقبض على عدد من المتهمين الخطرين والمطلوبين وفق مواد جنائية مختلفة وضبط أسلحة واعتدة متنوعة”، وفقا لشبكة “رووداو”.

وكانت البصرة خلال الفترة الماضية مسرحاً لعمليات اغتيال عدد من الناشطين ومنهم أسامة تحسين وريهام يعقوب، ما استدعى إجراء تغييرات في المناصب الأمنية وتشديد الإجراءات بتوجيه من رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي.