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الدفاع المدني ينفذ حملة تفتيشية بصناعية أبها

الدفاع المدني ينفذ حملة تفتيشية بصناعية أبها
http://almnatiq.net/?p=902886
المناطق - أبها

نفذت الإدارة العامة للدفاع المدني بمدينة أبها اليوم، حملة تفتيشية على صناعية أبها، للتأكد من توفر الإشتراطات ووسائل السلامة.
وأوضح نائب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب مهندس عبدالعزيز بن عمر آل جلبان أن الحملة تهدف إلى التأكد من توفر إشتراطات ووسائل السلامة المطلوبة في مختلف الأنشطة في المنطقة الصناعية ، مشيراً إلى أنه تم رصد عدد من الملاحظات خلال الجولة التفتيشية وضبط مخالفات وإغلاق بحق المنشآت المخالفة

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