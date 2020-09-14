بالأدلة.. القضاء السويسري يواجه الفاسد ناصر الخليفي

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TOPSHOT - Paris Saint-Germain president and beIN Media chief Nasser al-Khelaifi (L) leaves the office of Swiss attorney general offices for a statment after his hearing on the latest World Cup corruption probe, on October 25, 2017 in Bern. Swiss prosecutors grilled Paris Saint-Germain president and beIN Media chief Nasser al-Khelaifi on October 25 over allegations that he obtained World Cup media rights by bribing a top FIFA executive. / AFP / Fabrice COFFRINI
http://almnatiq.net/?p=902893
المناطق_وكالات

أعلن القضاء السويسري أن رئيس مجموعة «بي إن» الإعلامية ونادي باريس سان جرمان الفرنسي لكرة القدم القطري ناصر الخليفي سيمثل أمام المحكمة في سويسرا اليوم (الإثنين)، بتهم تتعلق بمنح حقوق بث تلفزيوني لنهائيات كأس العالم. وسيمثل أيضا أمام المحكمة الجنائية الفيدرالية في بيلينزون كل من الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الفرنسي جيروم فالك ورجل ثالث لم تكشف هويته، إذ يُتهم الرجال الـ3 بالفساد المستتر، وسوء الإدارة الجزائية المشددة، والتحريض على سوء الإدارة الجزائية المشددة وتزوير الوثائق.

ويتهم القضاء الخليفي بمنحه امتيازات لفالك، منها استخدام شقة فاخرة في جزيرة سردينيا الإيطالية مقابل حصوله على حقوق بث تلفزيوني لكأسي العالم 2026 و2030.

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