بالأدلة.. القضاء السويسري يواجه الفاسد ناصر الخليفي

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أعلن القضاء السويسري أن رئيس مجموعة «بي إن» الإعلامية ونادي باريس سان جرمان الفرنسي لكرة القدم القطري ناصر الخليفي سيمثل أمام المحكمة في سويسرا اليوم (الإثنين)، بتهم تتعلق بمنح حقوق بث تلفزيوني لنهائيات كأس العالم. وسيمثل أيضا أمام المحكمة الجنائية الفيدرالية في بيلينزون كل من الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الفرنسي جيروم فالك ورجل ثالث لم تكشف هويته، إذ يُتهم الرجال الـ3 بالفساد المستتر، وسوء الإدارة الجزائية المشددة، والتحريض على سوء الإدارة الجزائية المشددة وتزوير الوثائق.

ويتهم القضاء الخليفي بمنحه امتيازات لفالك، منها استخدام شقة فاخرة في جزيرة سردينيا الإيطالية مقابل حصوله على حقوق بث تلفزيوني لكأسي العالم 2026 و2030.