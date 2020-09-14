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جامعة حفر الباطن تنفذ 24 ألف ساعة دراسية عن بعد

جامعة حفر الباطن تنفذ 24 ألف ساعة دراسية عن بعد
http://almnatiq.net/?p=902921
المناطق_حفر الباطن

نفذت جامعة حفر الباطن 24 ألف ساعة دراسية عن بعد خلال الأسبوعين الماضيين منذ انطلاق الدراسة للعام الجامعي 1442هـ، عن طريق إنشاء 6980 فصلاً افتراضيًا شارك في تقديمها أكثر من 1800 عضو هيئة تدريس، وذلك ضمن جهود الجامعة في تفعيل عملية التعليم عن بُعد مع استمرار جائحة كورونا.

وقال وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور محمد بن عتيق العنزي إن خطة التعلم الإلكتروني تسير بكل يسير وسهولة بمتابعة وإشراف مباشر من معالي رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد بن عبدالله آل ناجي القحطاني. مضيفًا بأن الدورات التدريبية والبرامج التعريفية التي نظمتها الجامعة عن كيفية استخدام الوسائط التعليمية الإلكترونية ساهمت في التيسير على أعضاء هيئة التدريس والطلاب والطالبات.

مشيرًا إلى أن التعلم عن بعد خدم العملية التعليمية الأكاديمية من خلال تقديم المواد الدراسية بأساليب ذكية، كما خلق تجربة تعلم ممتعة.

وأوضح الدكتور العنزي أن نظام إدارة التعلم الإلكتروني شهد الأسبوع الماضي إقامة 1028 لوحة نقاش و7577 تقييمًا و4383 ملفًا مستعرضًا، كما سجل نظام الفصول الافتراضية حضورًا مكررًا لـ 233018 طالبًا وطالبة في جميع الجلسات التي تم إنشاؤها في 3577 مقررًا أكاديميًا.

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