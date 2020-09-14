الكشف عن مخطط إيراني لاغتيال سفيرة أمريكية انتقاما لمقتل الإرهابي سليماني

الكشف عن مخطط إيراني لاغتيال سفيرة أمريكية انتقاما لمقتل الإرهابي سليماني

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الكشف عن مخطط إيراني لاغتيال سفيرة أمريكية انتقاما لمقتل الإرهابي سليماني

الكشف عن مخطط إيراني لاغتيال سفيرة أمريكية انتقاما لمقتل الإرهابي سليماني
http://almnatiq.net/?p=902923
المناطق_الرياض

أفادت تقارير استخباراتية أمريكية، بأن الحكومة الإيرانية تدرس مخططا لاغتيال السفيرة الأمريكية في جنوب أفريقيا، انتقاما لمقتل القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري قاسم سليماني، وفقا لصحيفة “بوليتيكو” الأمريكية. ونقلت الصحيفة عن “مسؤول حكومي أمريكي مطلع على الأمر، ومسؤول أمريكي آخر اطلع على تلك التقارير، أن إيران “خططت منذ مارس الماضي، لاغتيال سفيرة الولايات المتحدة في جنوب أفريقيا لانا ماركس، كواحد من عدة خيارات يُعتقد أن النظام الإيراني يفكر فيها من أجل الانتقام لعملية اغتيال قائد فيلق القدس الإرهابي “قاسم سليماني” الذي قتل في لثالث من يناير الماضي بطائرة مسيرة في العاصمة العراقية بغداد“. وأضافت صحيفة “بوليتيكو”، أن ”المسؤولين الأمريكيين كانوا على دراية بالتهديد الذي تواجهه لانا ماركس منذ الربيع، ومع ذلك، أصبحت المعلومات الاستخباراتية حول التهديد الذي تتعرض له السفيرة أكثر تحديدا في الأسابيع الأخيرة“.

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