معلمة ترفض إجازة الأمومة وتستأنف عملها على منصة مدرستي

معلمة ترفض إجازة الأمومة وتستأنف عملها على منصة مدرستي

أبرز المواد
كفى تحتفي بالمتعافين بعد إتمامهم برنامج التأهيل

كفى تحتفي بالمتعافين بعد إتمامهم برنامج التأهيل

أبرز المواد
مخترع من جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل يبتكر جهازاً يتحكم بوضعية المريض في غرف العمليات

مخترع من جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل يبتكر جهازاً يتحكم بوضعية المريض في غرف العمليات

أبرز المواد
الكشف عن مخطط إيراني لاغتيال سفيرة أمريكية انتقاما لمقتل الإرهابي سليماني

الكشف عن مخطط إيراني لاغتيال سفيرة أمريكية انتقاما لمقتل الإرهابي سليماني

أبرز المواد

معلمة ترفض إجازة الأمومة وتستأنف عملها على منصة مدرستي

معلمة ترفض إجازة الأمومة وتستأنف عملها على منصة مدرستي
http://almnatiq.net/?p=902934
المناطق_أمل الشبيب

قدمت معلمة الدراسات الإسلامية في مدرسة الثانية الابتدائية لتحفيظ القرآن الكريم بسكاكا هزيعة عنيزان الشراري أسمى معاني التفاني والإخلاص والانتماء لمهنة التعليم، برفضها إجازة الأمومة واستمرارها في تدريس طالباتها عبر منصة مدرستي.

وأكدت المعلمة هزيعة الشراري أن العطاء منهج سامي لجميع من حمل أمانة هذه المهنة العظيمة، “فمن خلال طلابنا وطالباتنا نبني مستقبل الوطن، ومن هنا نغرس القيم الإنسانية والأخلاقية السامية، ونكسبهم ثقافة حُب الوطن والفداء والتضحية من أجله”.

وقالت: “لا شك أني بحاجة لإجازة الأمومة لأن المكوث لساعات على الجهاز والتحضير والمتابعة يتطلب جهد، ولكن ما يهون ذلك حينما أتذكر البذل العظيم على هذه المنصة من قبل المختصين وكذلك جهد القائدة في الجداول، وغير ذلك حاجة طالباتي لي، فقدمت هذه الأمور على حاجتي للإجازة”.

من جانبها، أشادت قائدة المدرسة صلفة خطار الرويلي بالمعلمة هزيعة التي أبلغت القائدة بغيابها لمدة يومين وأنها تستأنف عملها بعد ذلك على حسب الجدول المُقرر لها، رغبة منها باستكمال المنهج مع طالباتها.

وقالت: “لدى المعلمة هزيعة 16 حصة دراسية موزعة على 4 مواد وتقديراً لظرفها عرضت مجموعة من زميلاتها المعلمات بتخفيف المواد عنها ولكن رفضت بقناعة تامة، فحبها لطالباتها وتأصل العطاء في ذاتها كان الدافع الأساسي لعملها”.

روابط ذات صلة

كفى تحتفي بالمتعافين بعد إتمامهم برنامج التأهيل

كفى تحتفي بالمتعافين بعد إتمامهم برنامج التأهيل
مخترع من جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل يبتكر جهازاً يتحكم بوضعية المريض في غرف العمليات

مخترع من جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل يبتكر جهازاً يتحكم بوضعية المريض في غرف العمليات
الكشف عن مخطط إيراني لاغتيال سفيرة أمريكية انتقاما لمقتل الإرهابي سليماني

الكشف عن مخطط إيراني لاغتيال سفيرة أمريكية انتقاما لمقتل الإرهابي سليماني

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*