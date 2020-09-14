كفى تحتفي بالمتعافين بعد إتمامهم برنامج التأهيل

كفى تحتفي بالمتعافين بعد إتمامهم برنامج التأهيل

أبرز المواد
مخترع من جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل يبتكر جهازاً يتحكم بوضعية المريض في غرف العمليات

مخترع من جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل يبتكر جهازاً يتحكم بوضعية المريض في غرف العمليات

أبرز المواد
الكشف عن مخطط إيراني لاغتيال سفيرة أمريكية انتقاما لمقتل الإرهابي سليماني

الكشف عن مخطط إيراني لاغتيال سفيرة أمريكية انتقاما لمقتل الإرهابي سليماني

أبرز المواد
تحذير صاعق.. “الشهران المقبلان الأقسى في وجه الوباء”

تحذير صاعق.. “الشهران المقبلان الأقسى في وجه الوباء”

أبرز المواد

كفى تحتفي بالمتعافين بعد إتمامهم برنامج التأهيل

كفى تحتفي بالمتعافين بعد إتمامهم برنامج التأهيل
http://almnatiq.net/?p=902935
المناطق_عادل الزهراني

اختتمت جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمحافظة القنفذة في مقرها صباح اليوم فعاليات برنامج الرعاية والتأهيل لعدد من المتعافين ، والذين أتموا البرنامج في الفترة السابقة .

وفي ختام اللقاء كرم مدير فرع الجمعية بالقنفذة الأستاذ حمزة محمد الحليسي المنضمين للبرنامج فيما ذكر أن هذا المشروع يقدم للشباب المتعافين العديد من البرامج العلاجية والتوعوية والإيمانية والترفيهية والتي تساعدفي تنميتهم اجتماعيا، والنهوض بهم ليصبحوا أعضاء فاعلين في وطننا الغالي.
الجدير بالذكر أن البرنامج حظي بدعم كامل ورعاية من مؤسسة علي ثويني الثنيان وإخوانه الخيرية .

روابط ذات صلة

مخترع من جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل يبتكر جهازاً يتحكم بوضعية المريض في غرف العمليات

مخترع من جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل يبتكر جهازاً يتحكم بوضعية المريض في غرف العمليات
الكشف عن مخطط إيراني لاغتيال سفيرة أمريكية انتقاما لمقتل الإرهابي سليماني

الكشف عن مخطط إيراني لاغتيال سفيرة أمريكية انتقاما لمقتل الإرهابي سليماني
تحذير صاعق.. “الشهران المقبلان الأقسى في وجه الوباء”

تحذير صاعق.. “الشهران المقبلان الأقسى في وجه الوباء”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*