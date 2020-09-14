أمانة المدينة المنورة تطرح فرصة استثمارية لإنشاء وتشغيل مطعم تراثي

أمانة المدينة المنورة تطرح فرصة استثمارية لإنشاء وتشغيل مطعم تراثي

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أمانة المدينة المنورة تطرح فرصة استثمارية لإنشاء وتشغيل مطعم تراثي

أمانة المدينة المنورة تطرح فرصة استثمارية لإنشاء وتشغيل مطعم تراثي
http://almnatiq.net/?p=902936
المناطق_المدينة

أعلنت أمانة المدينة المنورة فرصة استثمارية في مجال تقديم الأغذية والوجبات السريعة, في موقع مميز بطريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز ” الدائري الثاني ” عبر بوابة الاستثمار البلدي “فرص”.
وأفادت الأمانة أن الفرصة الاستثمارية تتمثل في إنشاء وإدارة وتشغيل مطعم تراثي بطريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز “الدائري الثاني” بمساحة تبلغ 5127 متراً مربعاً، وبنسبة بناء تصل إلى 60% ومدة عقد تبلغ 15سنة، حيث سيكون آخر موعد لتقديم العطاءات بتاريخ 12 صفر 1442هـ.
ودعت الأمانة المستثمرين إلى الاطلاع على مزيد من الفرص الاستثمارية التي تطرحها أمانة المنطقة من خلال بوابة الاستثمار البلدي “فرص”، ومشاهدة تفاصيل الفرصة وموقعها على خرائط ‪جوجل ماب، والاطلاع على مسودة كراسات الشروط والمواصفات وإمكانية شراؤها إلكترونياً.
وبينت الأمانة أن المشروع الاستثماري يأتي ضمن حزمة من الفرص الاستثمارية التي طرحتها الأمانة، بهدف تنشيط الحركة الاقتصادية بالمنطقة، وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من رواد الأعمال للمشاركة بالمشاريع الاستثمارية, بالإضافة إلى توفير خيارات متعددة لأهالي وزوار المدينة المنورة.  

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