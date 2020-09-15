احدث الأخبار

وزير الإعلام اليمني يحذّر من لجوء الحوثي لإجراءات شكلية لدفن قضية الشاب “الأغبري”
أبرز المواد
 دارة الملك عبدالعزيز: توجيه ولي العهد بترميم مباني التراث يؤكد الاهتمام بالتاريخ ووعائه التراثي
أبرز المواد
 تراجع “مهول” في عائدات النفط الإيرانية خلال سنة
أبرز المواد
 تمويل ودعم عسكري.. هذا ما يربط “حزب الله” بالجيش الجمهوري
أبرز المواد
 دوري أبطال آسيا.. التعاون والنصر يكملان مشوارهما في الآسيوية غداً
أبرز المواد
 اليونان: أردوغان بعد انسحاب سفينة التنقيب بدأ يدرك عدم جدوى سياسة الاستفزاز
أبرز المواد
 منظمة الصحة تحث الدول لدعم مبادرة اللقاح: “الوباء سيفتك بنا”
أبرز المواد
 الأمير منصور بن محمد يحتفي بأمين حفرالباطن الجديد
المنطقة الشرقية
 تعليم تبوك يدعو الطلاب والطالبات للمشاركة في أولمبياد “إبداع 2021”
منطقة تبوك
 الكويت تعرب عن إدانتها واستنكارها لاستمرار تهديد جماعة الحوثي لأمن واستقرار المملكة
أبرز المواد
 الجيش اليمني يسيطر على سلسة جبال دحيظة في محافظة الجوف
أبرز المواد
 الإمارات تدين بشدة استهداف الحوثيين للمنشآت المدنية في السعودية واليمن بالصواريخ الباليستية
أبرز المواد
وزير الإعلام اليمني يحذّر من لجوء الحوثي لإجراءات شكلية لدفن قضية الشاب “الأغبري”

وزير الإعلام اليمني يحذّر من لجوء الحوثي لإجراءات شكلية لدفن قضية الشاب “الأغبري”

أبرز المواد
دارة الملك عبدالعزيز: توجيه ولي العهد بترميم مباني التراث يؤكد الاهتمام بالتاريخ ووعائه التراثي

دارة الملك عبدالعزيز: توجيه ولي العهد بترميم مباني التراث يؤكد الاهتمام بالتاريخ ووعائه التراثي

أبرز المواد
تراجع “مهول” في عائدات النفط الإيرانية خلال سنة

تراجع “مهول” في عائدات النفط الإيرانية خلال سنة

أبرز المواد
تمويل ودعم عسكري.. هذا ما يربط “حزب الله” بالجيش الجمهوري

تمويل ودعم عسكري.. هذا ما يربط “حزب الله” بالجيش الجمهوري

أبرز المواد

اليونان: أردوغان بعد انسحاب سفينة التنقيب بدأ يدرك عدم جدوى سياسة الاستفزاز

اليونان: أردوغان بعد انسحاب سفينة التنقيب بدأ يدرك عدم جدوى سياسة الاستفزاز
http://almnatiq.net/?p=902948
المناطق - الرياض

قال وزير يوناني إن تركيا بدأت التفكير مرة أخرى، وقررت أن تنسحب ببطء من تحدياتها في المنطقة؛ مشيرًا إلى وجود علامات تدل على تخلي الحكومة التركية عن لغة التهديد والاستفزاز.

وكانت سفينة التنقيب التركية “أورتش رئيس” قد عادت إلى ميناء أنطاليا بجنوب تركيا للمرة الأولى منذ أسابيع، بعد أن أعلنت أنقرة في يوليو الماضي، إرسال السفينة للتنقيب عن النفط والغاز في منطقة تقول اليونان إنها ضمن منطقتها الخالصة.

وفي تصريحات أدلى بها أمس الأحد لقناة “سكاي تي في” اليونانية، قال وزير التنمية اليوناني أدونيس جيورجياديس: “لقد بدأوا يدركون أن سياسة الاستفزازات لن تقودهم لأي مكان.. أعتقد ذلك لأنه من غير العقلاني لأردوغان أن يقف أمام العالم المتحضر بأسره”؛ على حد تعبيره.

وفي إطار تعليقه على الموقف الدولي من الأزمة المندلعة بين تركيا واليونان؛ أكد الوزير اليوناني -وفق ما نقلت صحيفة “زمان” التركية- أن الدعم السياسي والدبلوماسي الذي تَلَقّته بلاده غير مسبوق؛ في إشارة إلى عدد من الاتفاقيات الخاصة بتوريد أسلحة فرنسية إلى اليونان.

واعتبرت اليونان سحب تركيا لسفينتها الاستكشافية “أورتش رئيس” خطوة إيجابية من شأنها أن تسهم في التوصل لحل دبلوماسي بين البلدين؛ في حين رأت مواقع إخباراية تركية أن الحادثة عبارة عن عودة السفينة التركية إلى بيتها، بعد القيام بوظيفتها في التنقيب عن الغاز والنفط في المياه المتنازع عليها بين الطرفين.

روابط ذات صلة

وزير الإعلام اليمني يحذّر من لجوء الحوثي لإجراءات شكلية لدفن قضية الشاب “الأغبري”

وزير الإعلام اليمني يحذّر من لجوء الحوثي لإجراءات شكلية لدفن قضية الشاب “الأغبري”
دارة الملك عبدالعزيز: توجيه ولي العهد بترميم مباني التراث يؤكد الاهتمام بالتاريخ ووعائه التراثي

دارة الملك عبدالعزيز: توجيه ولي العهد بترميم مباني التراث يؤكد الاهتمام بالتاريخ ووعائه التراثي
تراجع “مهول” في عائدات النفط الإيرانية خلال سنة

تراجع “مهول” في عائدات النفط الإيرانية خلال سنة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*