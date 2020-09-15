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“أبل” تسمح أخيرا لكل أصحاب “آيفون” بتغيير متصفح “سفاري”

“أبل” تسمح أخيرا لكل أصحاب “آيفون” بتغيير متصفح “سفاري”

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“أبل” تسمح أخيرا لكل أصحاب “آيفون” بتغيير متصفح “سفاري”

“أبل” تسمح أخيرا لكل أصحاب “آيفون” بتغيير متصفح “سفاري”
http://almnatiq.net/?p=902961
المناطق - الرياض

وافقت شركة “أبل” الأمريكية أخيرا على إجراء تغيير مطلوب من جانب العديد من أصحاب هواتف “آيفون”، وهو السماح لهم بتغيير متصفح الإنترنت الافتراضي.

ويسمح نظام تشغيل “أي أو إس 14” الجديد والمقرر الإعلان عنه في الشهر الجاري بتلك الميزة المنتظرة، والتي تسمح باستبدال متصفح “سفاري” الثابث في “آيفون” بمتصفحات أخرى مثل “غوغل كروم” أو “فايرفوكس”، بحسب صحيفة “ذا إندبندنت” البريطانية.

ولكن حتى هذه اللحظة، فمتصفح “غوغل كروم” هو الوحيد المتاح لاستبداله كمتصفح إنترنت افتراضي بديل لـ”سفاري” على هواتف “آيفون”.

ومن أجل التحويل من متصفح “سفاري” إلى “غوغل كروم”، يجب في البداية تنزيل أحدث نسخة من التطبيق الأخير من متجر “أبل”، ثم الانتقال بعدها إلى “الإعدادات” واختيار “غوغل كروم” والنقر على زر “Default Browser App”.

كما أنه سيمكن استبدال تطبيق “البريد” الافتراضي في هواتف “آيفون” بتطبيقات خارجية شائعة مثل “أوتلوك” و”جي ميل”.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن نظام تشغيل “أي أو إس 14” في وقت لاحق من الشهر الجاري.

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