احدث الأخبار

“اللبنة الأولى للبناء على القمر”… ناسا تحث الشركات على تعدين صخور القمر
أبرز المواد
 التعاون يخسر.. ويبقى متصدرا
أبرز المواد
 حمدالله يقود النصر إلى الصدارة القارية
أبرز المواد
 الدكتور العيبان يشكر القيادة بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني
أبرز المواد
 مجلس الوزراء: الموافقة على تنظيم مجلس التنمية السياحي
أبرز المواد
 البحرين تعلن عن إجراءات دخول القادمين عبر جسر الملك فهد
أبرز المواد
 عبدالله بن زايد لنتنياهو : شكراً لك على اختيار السلام ووقف الضم
أبرز المواد
 الإمارات والبحرين وإسرائيل توقع اتفاق السلام في البيت الأبيض
أبرز المواد
 ترمب : أردت اغتيال الأسد
أبرز المواد
 غرفة الأحساء تُنظّم دورة “فن تقديم الاستشارات القانونية”.. الأربعاء 30 سبتمبر
المنطقة الشرقية
 بلدية الخبر تنذر 7 مكاتب لتأجير السيارات لعدم التزامها بالأنظمة
المنطقة الشرقية
 الحكومة اليمنية تجدد حرصها الكامل على إحلال السلام الدائم المرتكز على المرجعيات الثلاث
أبرز المواد
“اللبنة الأولى للبناء على القمر”… ناسا تحث الشركات على تعدين صخور القمر

“اللبنة الأولى للبناء على القمر”… ناسا تحث الشركات على تعدين صخور القمر

أبرز المواد
التعاون يخسر.. ويبقى متصدرا

التعاون يخسر.. ويبقى متصدرا

أبرز المواد
حمدالله يقود النصر إلى الصدارة القارية

حمدالله يقود النصر إلى الصدارة القارية

أبرز المواد
الدكتور العيبان يشكر القيادة بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني

الدكتور العيبان يشكر القيادة بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني

أبرز المواد

“اللبنة الأولى للبناء على القمر”… ناسا تحث الشركات على تعدين صخور القمر

“اللبنة الأولى للبناء على القمر”… ناسا تحث الشركات على تعدين صخور القمر
http://almnatiq.net/?p=902963
المناطق - الرياض

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” أنها تريد شراء صخور القمر من الشركات الخاصة في محاولة لبدء عمليات التعدين على القمر.

وتعمل الوكالة في الوقت الحالي على استقبال المقترحات من الشركات الخاصة حول الآلية التي يمكن من خلالها جمع صخور القمر باستخدام المركبات الآلية عن السطح الخارجي الخاص بالكوكب الجار.

وتخطط الوكالة لشراء العينات المجموعة بكميات تتراوح من 50 إلى 500 جرام مقابل ما بين 15000 دولار و 25000 دولار، بحسب “ديلي ميل” البريطانية.

ونوهت وكالة “ناسا” إلى أن جمع الصخور القمرية ونقل ملكيتها إلى الوكالة هو عبارة عن دليل على إمكانية إجراء التجارة الفضائية على القمر.

ستساعد المبادرة على وضع المبادئ الأولى لكيفية تنفيذ عمليات التعدين بين “رواد الفضاء”، مما قد يساعد في الحفاظ على مهام رواد الفضاء في المستقبل.

وستعيد الوكالة وتنقل ملكية هذه المنشآت قبل عام 2024 بالتوازي مع الخطط الأولى لإطلاق البشر إلى القمر.

وستعمل الشركات الخاصة على جمع “البقايا” أو الصخور القمرية من أي مكان على سطح القمر، على الرغم من أنها لن تضطر إلى إعادتها إلى الأرض، لكنا ستحتاج إلى تقديم صور إلى وكالة “ناسا”، بالإضافة إلى البيانات التي تحدد موقع التجميع.

ويجب أن يتراوح حجم العينة بين 50 إلى 500 جرام وأن تكون جاهزة للتجميع في المهمات مستقبلية، والتي ستحدد في وقت سابق، لتكون “اللبنة الأولى لبناء مستعمرات في الفضاء”.

قال مدير ناسا جيم بريدنشتاين في منشور على مدونة في موقع “ناسا”: “نحن نضع سياساتنا موضع التنفيذ لتغذية حقبة جديدة من الاستكشاف، وهذه الاكتشافات ستفيد البشرية جمعاء.. وسيعزز قدرتنا على العودة بأمان إلى القمر بطريقة مستدامة ومبتكرة وبأسعار معقولة”.

ونوه بريدنشتاين إلى أن خطط “ناسا” لن تنتهك معاهدة الفضاء الخارجي لعام 1967، التي تنص على أن الأجرام السماوية والفضاء معفيان من المطالبات الوطنية لأصحابها.

روابط ذات صلة

التعاون يخسر.. ويبقى متصدرا

التعاون يخسر.. ويبقى متصدرا
حمدالله يقود النصر إلى الصدارة القارية

حمدالله يقود النصر إلى الصدارة القارية
الدكتور العيبان يشكر القيادة بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني

الدكتور العيبان يشكر القيادة بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*