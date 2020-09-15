دوري أبطال آسيا.. التعاون والنصر يكملان مشوارهما في الآسيوية غداً

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يتطلع التعاون إلى تحقيق الفوز الثلاث توالياً من أجل المحافظة على صدارته للمجموعة الثالثة والاقتراب من الدور الثاني لدوري أبطال آسيا، وذلك عندما يواجه بيرسيبوليس الإيراني الثلاثاء على ملعب المدينة التعليمية بالدوحة في تمام التاسعة مساءً.

ويأمل التعاون أن يبدأ العودة من حيث توقفت البطولة حين تغلب على الدحيل القطري 2-0 في الجولة الثانية، ليضيف هذا الانتصار إلى فوزه في الافتتاح على الشارقة الإماراتي 1-0 خارج أرضه، ويتصدر التعاون المجموعة بفارق ثلاث نقاط عن الدحيل الذي يتواجه الثلاثاء مع الشارقة.

ويدخل التعاون المباراة بمعنويات عالية بعدما تجاوز أزمة النتائج التي مر بها في مبارياته الأخيرة وكادت أن تؤدي به إلى مغادرة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وقد انتظر حتى المرحلة الختامية لضمان البقاء بعد فوزه على الفيحاء بهدف قاتل سجله محمد السهلاوي العائد للتو من إصابة أبعدته عن الكثير من المباريات.

وتعاقد التعاون مؤخراً مع لاعب الوسط مطير الزهراني من العين، كما أن عودة بعض لاعبيه الذي غابوا لفترة طويلة بسبب الإصابة، مثل محمد السهلاوي وحسن كادش، تعزز من وضعه إلى جانب الصفقات الجديدة التي أبرمتها الإدارة باستقطاب المدافع البرازيلي إياغو دوس سانتوس والمهاجم الأسترالي ميتشل دوك لينضما إلى الحارس البرازيلي كاسيو ولاعب الوسط البوروندي سيدريك أميسي .

وفي المجموعة الرابعة، يلاقي النصر نظيره سباهان الإيراني عند التاسعة مساءً، و يبحث النصر عن فك الشراكة بينه وبين السد القطري حيث يملك كل منها 4 نقاط، لكن مع أفضلية للسد نتيجة تسجيله هدفين خارج ملعبه في المباراة التي جمعتهما في فبراير وانتهت بالتعادل 2-2.

ويأمل النصر، وصيف الدوري السعودي الطامح إلى إحراز اللقب، الإستفادة من الصفقات التي أبرمها خلال الفترة الماضية والتي ستشارك مع الفريق دوري أبطال آسيا وهم الأرجنتيني غونزالو مارتينيز وعبدالفتاح عسيري وعبدالمجيد الصليهم وعلي لاجامي وأسامة الخلف وعبدالعزيز علاوي وأمين بخاري.

وانضم هؤلاء اللاعبين إلى بقية نجوم الفريق الذين يتقدمهم الهداف المغربي عبدالرزاق حمدالله والمدافع البرازيلي مايكون والحارس الأسترالي براد جونز وسلطان الغنام وعبدالله الخيبري ومختار علي وعبدالله مادو بقيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا.