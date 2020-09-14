تعليم الشرقية يؤهل 30 قائدة مدرسية

الدمام - المناطق

شاركت 30 وكيلة مرشحة للقيادة المدرسية في “البرنامج التأهلي لدعم القيادة ” على مدى يومي عمل تحت رعاية مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية د.ناصر الشلعان وحضور المساعدة للشئوون التعليمية فاطمة الفهيد .

و يهدف البرنامج الذي اختتم أمس الاثنين، إلى رفع مستوى التأهيل النوعي للقيادة المدرسية والتدريب على ممارسة العمل واليات الاشراف المدرسي ويشرف على البرنامج إدارات الإشراف التربوي والقيادة المدرسية ونظام المقررات

وقال مدير عام التعليم د.ناصر الشلعان ، أن هذه البرامج المساندة لدور القيادة الفعالة ذات أهمية في الميدان التعليمي تؤدي إلى الاعداد الجيد للقائدة قبل أداء مهمة أخرى ،مشيداً بالجهود المبذولة رغم مايمر به الميدان من تحديات في الوقت الراهن لرفع مستوى التأهيل والتدريب والاستعداد النافع .

وأضاف أن القيادة المدرسية تعد من اهم الركائز في الميدان التعليمي ودعمها بالتأهيل المناسب يضاعف من حجم المنجزات في المدارس ويحقق الأهداف ويرفع من جودة التحصيل العلمي والمعرفي والمهاري .

بدورها قالت المساعدة للشؤون التعليمية فاطمة الفهيد ، أن هذه البرامج التأهيلية تسهم في استقرار الميدان وتطوير القيادات في ميدان التعليم ،منوه ان هذه البرامج مطلباً هاماً لبناء القيادات في المدارس .

يهدف البرنامج الذي يمتد على مدى يومين إلى تأهيل ودعم الوكيلاتالمرشحات للقيادة المدرسية وذلك من خلال جلساته الأربع التي بدأت باختبار قبلي للمشاركات وتناول من خلال محاوره دور الكفاءة والفاعلية في تحقيق جودة الأداء للقيادة المدرسية وأولويات القائد الجديد.

وكمتطلب لاجتياز البرنامج سيخضع المشاركات في ختامه لاختباربعدي وتصميم مشروع مرتبط بموضوعات البرنامج خلال شهر من تاريخه ووفق معايير محددة.