الحكومة الأردنية تدين استمرار استهداف مليشيا الحوثي للمدنيين في المملكة

المناطق - الرياض

أدانت الحكومة الأردنية، استمرار مليشيا الحوثي باستهداف المدنيين في المملكة العربية السعودية، مؤكدة وقوفها إلى جانب المملكة في كل ما تتخذه من خطوات للدفاع عن أمنها واستقرارها.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية السفير ضيف الله الفايز، ضرورة التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار واستجابة الحوثيين لجهود الأمم المتحدة والمبادرات المستهدفة للتوصل لحل سياسي وفق المرجعيات المعتمدة لإنهاء الأزمة وتحقيق الأمن والاستقرار وتطلعات الشعب اليمني.